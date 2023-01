Asesinan a un líder comunitario LGBTI en Sucre

Una persona sostiene una bandera durante la marcha del colectivo LGTBIQ+ de Panamá. EFE/ Bienvenido Velasco

El 24 de enero del 2023 fue asesinado Alfredo Arrieta Viloria, un reconocido líder social LGBTIQ+ en el municipio de Toluviejo, departamento de Sucre, el hombre que era abiertamente gay y se encontraba vinculado a distintos procesos sociales en su comunidad.

Con este, se trataría del tercer caso de un miembro de la comunidad LGBTIQ asesinado en el país en el transcurso del 2023, según el testimonio de allegados a las autoridades, el homicidio sucedió al interior del hogar de la víctima.

Los allegados a la víctima y habitantes de Sucre le aseguraron a la organización Caribe Afirmativo que cada día la ciudad se vuelve un espacio más hostil para las personas LGBTIQ, en especial sobre aquellas que lideran procesos sociales y de reivindicación de derechos.

“Desde Caribe Afirmativo exigimos justicia para las víctimas y hacemos un llamado a las autoridades y al Gobierno Nacional a implementar acciones contundentes que prevengan este tipo de violencias hacia las personas LGBTIQ+. Del mismo modo, hacemos un llamado a investigar hasta judicializar a quienes han estado detrás de estos crímenes. La ciudadanía diversa tiene derecho a ejercer liderazgos de manera segura en sus territorios y a vivir una vida libre de violencias” se señaló desde la organización antes mencionada.

El crimen es registrado de forma simultánea al de Mario León Artundaga, que se desempeñó como forense de la Fiscalía, y a pocos días del también asesinato de la Gata, reconocida mujer trans, ambos casos sucedieron en Medellín.

Desde la organización Caribe Afirmativo alertan sobre la necesidad de hacer un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con la mayor estos crímenes, desde una perspectiva basada en la orientación sexual, identidad y/o expresión de género de las víctimas.

El pasado 18 de enero del 2023, la organización Raza e Igualdad también había denunciado un caso de violencia contra un líder comunitario LGBTIQ+ colombiano, en el comunicado emitido expresaron su máxima preocupación por el intento de secuestro cometido en contra de Nixon Ortiz.

El hombre se desempeña como director de la Fundación Manglaria Diversa, según se registra en el documento el pasado martes 10 de enero de 2023, en las horas de la mañana en el municipio de Tumaco, Nariño, fue abordado por dos hombres armados que intentaron secuestrarlo.

“Gracias a la rápida acción del líder social y compañeros que se encontraban en el lugar de los hechos, el ataque se vio frustrado, aunque en medio del forcejeo, el líder social resultó agredido. Este ataque se suma a diferentes episodios de hostigamientos y intimidaciones perpetradas contra el líder social durante el 2022, que se intensificaron el mes de diciembre, lapso en el que recibió numerosas llamadas amenazantes”, se expuso en el comunicado emitido por el Instituto en Raza, Igualdad y Derechos Humanos.

@Caribeafirmativo/Twitter.

Fiscalía confirmó el segundo asesinato de un miembro de la comunidad LGBTI en Medellín

La víctima de 62 años era pensionada como forense de la Fiscalía y era miembro de la comunidad LGBTI de Medellín. Sus amigos y compañeros de la escuela de belleza La Mariela, donde dictaba clases de maquillaje artístico, no sabían de su paradero desde el pasado viernes.

Sus conocidos se acercaron a la vivienda en el barrio Villa Hermosa, oriente de la ciudad, tras notar que no había sido visto durante varios días, fue allí donde se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida, que tenía al menos diez heridas con arma blanca.

En el domicilio no se encontraba el vehículo automotor de Mario León, sus llaves o alguna de sus pertenencias, sin embargo, la principal hipótesis de las autoridades no es un hurto, sino un tema en el que estaría involucrada una pareja sentimental de la víctima, según el coronel José Miranda, sub comandante de la Policía Metropolitana de Medellín.