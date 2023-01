Madre de Paula Durán la despidió con emotivo mensaje: “Ángeles como tú necesitaba Dios”

En la imagen, Iris Camargo y su hija, Paula Durán, la colombiana que murió por un cáncer cerebral en los Estados Unidos. Facebook Iris Camargo

A tan solo unos días de que Paula Durán, la joven oriunda del Huila que fue diagnosticada con cáncer cerebral, muriera en Estados Unidos, su madre, Iris Camargo, compartió un sentido mensaje a través de sus redes sociales como despedida para su hija.

“Ángeles como tu hija necesitaba Dios en el cielo, tu presencia es más que luz y amor mi guerrera te admiro y lo haré siempre”, comenzó su mensaje la madre de Paula Durán.

La joven huilense perdió la batalla contra el cáncer, que hizo metástasis hasta su estómago, el 24 de enero. Durán, que dejó dos niñas y un bebé recién nacido, falleció en compañía de su esposo, Sergio Vega, y sus padres, quienes tras una ardua batalla lograron conseguir una visa humanitaria para estar con ella.

En su extenso mensaje Camargo resaltó las cualidades de su hija, entre ellas su fortaleza, virtud que, en sus palabras, la llevaron a siempre permanecer valiente y nunca sentirse “derrotada”.

“Dios te entrego mi monita Paula, la luz de mis ojos y la mujer que admiramos con su fuerza y fortaleza que tuvo hasta su último suspiro, la madre, hija esposa, nieta, hermana, tía, sobrina amiga y ejemplo de mujer que nunca dijo “estoy derrotada” por el contrario siempre dijo: Estoy fuerte”, expresó la madre de Paula.

Imagen de achivo de Paula Durán y su esposo Sergio Vega. Archivo particular

“Te acompaña mi señor Jesús. La mujer más valiente, hermosa y luchadora es nuestra Paula. Sé que tú eres maravilloso, Dios, y no podría estar en un mejor lugar; gracias, padre por abrazarla y revivirla con todo tu amor. Te extraño y extrañaré, hija, de eso no hay duda, pero también segura que no estás sola, estás contemplando el rostro y amor de nuestro Dios perfecto y maravilloso”, continuó la señora Iris.

Para concluir su mensaje, Camargo exaltó la belleza y sabiduría de su hija, a quien reiteró extrañarán y amarán por el resto de sus vidas.

“Volaste, nos dejas el amor profundo, un rostro angelical y hermoso que nunca olvidaremos y una enseñanza de paz y amor ejemplo a seguir. Nos encamina en los pasos de Dios y todo el amor por ti, Señor Jesús. Te amo hasta el infinito, mi monita hermosa”, puntualizó la madre de Durán.

La triste y anticipada muerte de la joven madre colombiana ocurrió en la tarde del 24 de enero. Paula había llegado en mayo de 2022 junto a su esposo, Sergio Vegam y sus dos hijas a California, en Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades para su familia.

Tras pisar suelo norteamericano, la pareja descubrió que esperaban a su tercer bebé. Lo que no tenían previsto era que, los dolores de cabeza y constantes mareos de la joven madre fueran consecuencia de un tumor maligno de cuatro centímetros que se alojaba en su cerebro.

Paula Durán y su esposo Sergio Vega con su bebé recién nacido, a quien llamaron Juan José. Instagram @sergiovega228711

Para salvar la vida de su hijo y darle el tratamiento más adecuado a Paula, una junta médica decidió que a Juan José tendrían que traerlo al mundo vía cesárea mientras que, a la joven madre, deberían operarla para retirarle el tumor.

Evitando generarle un mayor daño cerebral, los médicos no pudieron retirarle la totalidad del tumor a Paula. El cáncer resultó ser tan agresivo que hizo metástasis hasta su estómago lo que, de manera precipitada, fue deteriorando su salud hasta el punto que los médicos le diagnosticaron un mes de vida.

Fue así como, a tan solo días de que sus padres pudieran viajar a Estados Unidos gracias a una visa humanitaria, la vida de Paula se apagó a las 6:09 de la tarde del 24 de enero, según familiares consultados por El Espectador.

“Me partió en el alma ver partir a mi esposa, la mujer con la que la he guerreado durante los últimos siete años”, expresó Sergio Vega durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

“Fue mi motivación, pero se queda aquí en mi corazón y en mi mente. Y más adelante me volveré a encontrar con ella, para la eternidad”, añadió el esposo de Paula a la vez que pedía a quienes lo veían oraciones por su familia y sus hijos.