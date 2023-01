Sebastián Yatra desmintió haberse mudado con Aitana en España

Desde finales de 2022 se cree que Sebastián Yatra y Aitana Ocaña tienen una relación (Instagram)

Sebastián Yatra y Aitana Ocaña están involucrados en un nuevo rumor romántico; sin embargo, unas nuevas imágenes del colombiano y la española estarían confirmando no solo la relación entre los dos, sino que además estarían viviendo juntos. Por lo menos, las imágenes muestran a Yatra en la casa de Aitana.

Al cantante colombiano se le ha visto desde fin de año del 2022 bastante cercano a la también artista española, quien meses antes confirmó que terminó su relación con el actor Miguel Bernardeu, conocido por su participación en Élite. De hecho, Sebastián Yatra ha pasado las últimas semanas en Madrid y ha sido fotografiado junto a ella en fiestas, restaurantes y en su nuevo chalet a las afueras de la ciudad española.

Según reveló la revista de farándula Hola!, la pareja fue vista el sábado 14 de enero cenando en un restaurante italiano en Madrid, acompañados por dos personas de su entera confianza. A la comida los acompañaron María Adelaida, madre del artista colombiano, y Olga de Palma Ocaña, prima de la española.

Tras salir de esa cena Sebastián y Aitana se dirigieron hacia la vivienda de ella, donde aparentemente Yatra se estaría quedando. Al salir a la luz pública las imágenes del colombiano entrando a la casa de la española, en la prensa internacional se empezó a asegurar que los dos famosos ya estarían viviendo juntos.

Yatra desmintió estar viviendo en la nueva casa de Aitana Ocaña

A pesar de estas afirmaciones de la prensa rosa, Sebastián Yatra desmintió que se haya mudado a la casa de Aitana. Estas declaraciones las dio el colombiano a los micrófonos de la agencia Europa Press, quienes lo abordaron en las calles de Madrid para preguntarle por su paso por la casa de la española.

“¿Te has quedado en casa de ella (Aitana)?”, le cuestionó la periodista a Sebastián Yatra cuando salía de un evento en la capital española, pero el artista solo dijo que “no”. La mujer insistió, mientras el colombiano buscaba su carro, “¿en serio no? porque ya conoce a tu madre y todo ¿No conoces su casa nueva?”, agregó la periodista, pero nuevamente recibió una respuesta negativa por parte de Yatra, quien se metió al carro y les deseó un feliz día.

La periodista también le preguntó cuánto tiempo llevaba su relación, pero el cantante colombiano apenas reía con la situación y decía “no”. Cuando el artista desapareció dentro del vehículo la periodista de la agencia internacional les deseo éxitos y dijo “igual qué viva el amor, hacen muy bonita pareja”.

El cantante colombiano no ha presentado una pareja desde que terminó su relación con Tini (REUTERS)

Aunque Yatra insiste con sus respuestas negativas sobre la situación con la también actriz española Aitana Ocaña, las imágenes de los medios españoles lo han captado ingresando al chalet de la famosa, hasta con maleta. La revista Hola! ha informado que a principios de enero se le vio entrando en un coche al lugar, luego de haber acudido a un centro de belleza junto a su madre.

Dos días después de esa visita nocturna, el mismo medio aseguró verlo entrar en horas de la mañana, “tras hacer ejercicio con su entrenador personal por la zona” y con una maleta. Por otro lado, se sabe que la presencia de Yatra en España se debe a que será jurado en La Voz Kids España 2023, al igual que Aitana Ocaña.

Para la celebración de Navidad ya estaban en furor estos rumores en la prensa española, por lo que Sebastián Yatra ya había tenido que lidiar con los reporteros del medio mencionado anteriormente. Saliendo de una cena con amigos en Madrid, un periodista se acercó al colombiano y le preguntó por su relación con Aitana a lo que el joven cantante señaló que son “solo amigos” y se alejó rápidamente.

Sobre la nueva vivienda de la española, se ha conocido que la cantante y actriz la adquirió recientemente y se mudó luego de terminar su relación con Miguel Bernardeu. Es un espacio de más de 674 metros cuadrados que queda a las afueras de Madrid.

