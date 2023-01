Ángela María Robledo y su “tiraera” contra Shakira por la Sesión 53: “Nadie más lejos de las luchas feministas”

Ángela María Robledo, molesta con quienes “gradúan” a Shakira de feminista. Infobae.

No dejan de leerse reacciones a nivel mundial a la canción Sesión #53 que sacaron Shakira y Bizarrap. El tema, incluso, causó pronunciamientos de la esfera política, como la de la excandidata a la Vicepresidencia Ángela María Robledo.

La también psicóloga, que fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en el 2018 en su segundo intento por ser presidente de la República, se fue lanza en ristre con la barranquillera y puso en tela de juicio su defensa a las mujeres.

Resulta que, en una de las rimas de la canción que Shakira le dedicó a su exmarido y padre de sus hijos, Gerard Piqué, menciona que “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Esta afirmación causó que varios ciudadanos aseguraron que la estrella mundial era una férrea feminista.

Sin embargo, a Robledo poco y nada le gustaron esas afirmaciones y, a través de su cuenta de Twitter, deslegitimó la defensa de Shakira al feminismo y aseguró que ella, más que nadie, podía ser reconocida por un referente de ese movimiento que busca la reivindicación de la población femenina en la sociedad.

“A raíz de su última canción, a Shakira muchas personas la gradúan de feminista. Nadie más lejos que ella, de nuestras luchas. Ella encarna lo que la profesora Nancy Fraser llama “los feminismos que son servidumbres del capitalismo”, expuso la también exrepresentante a la Cámara en sus redes sociales.

La publicación, que en tan solo unas cuantas horas se hizo viral en redes sociales, despertó algunos comentarios en redes sociales en contra de Robledo y la regañaron por su considerada polémica publicación:

“Pero qué necesidad. Ni que ella hubiera solicitado pertenecer a tu club de buenas feministas”; “A mí ella siempre me ha parecido feminista, con o sin esta canción. No sabía que trabajar lo hacía a uno menos feminista...”; “Ya q tiene tiempo para juzgar a Shakira por una canción, la invito a q le dé lecciones de feminismo al gobierno q apoyó en campaña y q abiertamente ha favorecido a hombres q irrespetan a las mujeres. Incluso hay un embajador con escándalos de acoso sexual”, aseguraron los internautas.

Ángela María Robledo criticó a Shakira y le llovieron críticas. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Otra de las estrofas que ha dado de qué hablar es donde la barranquillera le deja claro al hombre que le robó el corazón en el pasado que, bajo ninguna circunstancia, lo perdonará por su infidelidad con Clara Chía: “Yo contigo ya no regreso, ni porque me llores ni me supliquеs. Entendí que no es culpa mía quе te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura”, dice la composición.

Otras reacciones políticas

El exsenador y posible candidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, versionó las últimas dos canciones de Shakira para hablar de la “tusa” que tendrían los opositores de Gustavo Petro por las elecciones presidenciales que lo llevaron a la Casa de Nariño.

A través de Twitter, el también novelista de televisión escribió un par de estrofas para señalar las molestias de los opositores al gobierno de Gustavo Petro Urrego y por el nuevo tema de Shakira que hace referencia a su expareja catalán, Gerard Piqué.

“Muchos que critican a Shakira por su tusa explícita aún no superan la tusa de haber perdido las elecciones”, fueron las palabras del exsenador para introducir las versiones de “Music Sessions #53″ y “Monotonía” a lo Gustavo Bolívar.

“Cambiaste un bolso Magni Fico de Mario Hernández por una mochila de lana de chivo”, escribió Bolívar haciendo referencia a la estrofa de “Music Sessions #53″ que dice “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”.

Luego señaló versionó otra estrofa de “Monotonía” escribiendo: “No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la Registraduría”, cuando la original dice “No fue culpa tuya, tampoco mía, fue culpa de la monotonía”.

Tuit de Gustavo Bolívar

