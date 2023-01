Marcela Reyes fue detenida por las autoridades: “cosas que solo me pasan a mí”

La DJ Marcela Reyes fue llevada a una estación de Policía. Foto: @marcelareyes/Instagram

Marcela Reyes es una destacada DJ de guaracha que goza de reconocimiento en buena parte del territorio colombiano gracias a la publicación de contenido que realiza en sus redes sociales. Recientemente, su nombre sonó aún más, pues formará parte de la nueva temporada de Survivor: La isla de los famosos que está próxima a ser estrenada en el Canal RCN.

Por unas papas, mujer armó pelea en Andrés Carne de Res en Chía, Cundinamarca Un cliente del famoso restaurante grabó con su teléfono celular cuando una mujer se descontrola porque no le dieron en el restaurante unas papas. VER NOTA

Sin embargo, la también modelo es tendencia en redes sociales por cuenta de los escándalos que protagonizó en el pasado cuando descubrió a su expareja, DJ Exótic, siéndole infiel con una de sus mejores amigas y el lunes 16 de enero uno nuevo se ha sumado a la lista por parte de Reyes.

Según una publicación hecha por la mujer a través de sus InstaStories, se disponía a cobrar una fuerte suma de dinero que le fue hurtada y al parecer las cosas se salieron de control, por lo que fue detenida y llevada a una estación de Policía.

Shakira dejó claro por qué “las mujeres no lloran, las mujeres facturan” Se conocieron las exorbitantes cifras que está facturando la barranquillera en las diferentes plataformas digitales gracias a la ‘Music Sessions #53′ junto a Bizarrap VER NOTA

“En este momento estoy capturada, me llevan hacia una estación por querer cobrar lo mío…”, fue el argumento que entregó la también creadora de contenido inicialmente a través de sus InstaStories.

Marcela Reyes durante la celebración del Carnaval de Barranquilla en 2022. @marcelareyes/Instagram

Posteriormente, relató cómo ocurrieron los hechos en los que resultó siendo dirigida hacia una estación de Policía -en su carro, acompañada de una mujer perteneciente a la institución- por cuenta de un hurto del que fue víctima y por lo que debió pagar la suma de $14 millones de pesos hace algunos días.

Y agregó: “… Ahora me toca pagar una multa de $18 millones y quién sabe cuánta más plata. Fui a buscarlo a su casa porque el señor y su esposa me tiran el teléfono y desesperada fui a tocarle la puerta”.

Al parecer, la persona que habría cometido el hurto hizo una llamada a la Policía por lo que llegaronn al lugar cerca de “20 policías”, como cita en el relato de la DJ y se la llevaron detenida. Agregó que la mujer que la acompaña al interior de su vehículo fue muy amable con ella y que no son ellos quienes tienen la culpa, ya que están cumpliendo con su deber.

Gerard Piqué recibió ataque en redes sociales de reconocido paparazzi: “Te sentías pequeño a su lado” Jordi Martin se fue lanza en ristre en contra del exjugador del Barcelona F. C. y defendió con todo su arsenal a la barranquillera de los ataques en redes sociales VER NOTA

“Imagínense, capturada por cobrar, porque pagué lo que no me he comido yo. A donde hemos llegado”, mientras enfocaba la patrulla que estaba detrás de su vehículo, puesto que sus seguidores le indicaron por interno que no creían lo que estaba contando sobre lo ocurrido con su dinero.

En otras de las imágenes que publicó la DJ en sus historias de Instagram, dejó ver cómo fue el procedimiento de su captura y agregó un corto texto al interior del clip en el que señaló a la persona de ser “descarado” por lo ocurrido.

La DJ procedió a cobrar un dinero que le robaron y la persona que lo hizo prefirió llamar a la Policía

Marcela Reyes recibió reconocimiento por su trabajo

El sábado 7 de enero, la DJ de guaracha publicó en su perfil de Instagram un video en el que se le ve recibir el premio honorífico por parte de los Premios Ícono por su trayectoria de vida e impacto en las nuevas generaciones. Reyes agradeció el reconocimiento del que señaló que todo es gracias a la constancia y dedicación que pone a la labor que realiza.

“Marcela, Premios Ícono quiere rendir un homenaje a tu carrera. Este es un homenaje que entregamos a los artistas que con su trayecto de vida impactan a nuevas generaciones y eso es un reconocimiento que entrega Premios Ícono en convenio con la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia en virtud de tu liderazgo como empresaria y DJ destacada”, expresó uno de los delegados a entregar este premio a la también empresaria.

Seguir leyendo: