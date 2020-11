De cara al tratamiento en Diputados, se renovaron las críticas del campo al proyecto del impuesto a la riqueza

Los diputados Carlos Heller y Máximo Kirchner promueven el proyecto del impuesto a la riqueza

Uno de los principales reclamos del campo al gobierno es bajar la presión impositiva. Se trata de una problemática, que según expresaron los productores, afecta seriamente la competitividad del sector. Esta semana dicha situación fue advertida por los dirigentes de la Sociedad Rural Argentina ante la delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ayer diversos sectores se volvieron a pronunciar en contra del proyecto del Impuesto a la riqueza que es promovido por diputados del Frente de Todos, y que podría ser tratado el próximo martes. Además, hubo un pronunciamiento de la Federación Agraria de Córdoba por el aumento del inmobiliario rural que promueve el gobierno provincial para el año próximo, que podría superar el 49%.

“Es contradictoria la permanente expresión de que el país saldría adelante con mayor producción, trabajo e inversión, cuando al mismo tiempo se propone aplicar un nuevo impuesto que terminará afectando la inversión, el empleo y la producción”, manifestaron desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa (CARBAP).

Semanas atrás la entidad que preside Matías de Velazco presentó una nota a los legisladores nacionales que representan a Buenos Aires y La Pampa, donde expresaron los cuestionamientos al proyecto. “Rescatamos la necesidad de actuar solidariamente en el marco de la pandemia, pero destacamos y remarcamos la perjuiciosa aplicación de esta ley para los productores agropecuarios”, señalaron desde la Confederación.

Matías de Velazco, presidente de Carbap

Y agregaron: “La actividad productiva tiene bajo flujo de fondos lo cual obliga a liquidar activos para afrontar dicho impuesto/aporte, impidiendo encarar los procesos de reinversión tan necesarios dada la realidad económica de nuestro país”.

Según sostienen los dirigentes de CARBAP, el proyecto “toma en consideración los activos, aun cuando los mismos tengan pasivos”. Además, a modo de ejemplo, comentaron que muchos contratistas rurales con cosechadoras que aún no han terminado de pagar, y de la cual son dueños de un porcentaje, y se le imputaría el valor del bien para el nuevo impuesto.

Por otro lado, los representantes de los productores de Buenos Aires y La Pampa advirtieron que “no existe un mínimo no imponible sino un mínimo no gravado, lo cual provoca que la persona que supere con sus activos en $1 los $200 millones, pagará sobre el total y no sobre el excedente a ese monto”.

Y a partir de esto último, desde la entidad agropecuaria explicaron que el impuesto a la riqueza “no mantiene las prerrogativas que alcanza la ley del impuesto a los bienes personales, en su artículo 21 inciso f, donde quedan exceptuados los bienes e inmuebles utilizados en la producción agropecuaria, la cual claramente diferencia sobre bienes de carácter suntuario o financieros, de bienes de carácter productivo como son las parcelas rurales”, expresaron.

Más críticas

Los integrantes de la Fundación Barbechando, que realizan un seguimiento de los temas del agro en el Congreso de la Nación, alertaron que el proyecto del impuesto a la riqueza “le pega de lleno a las Pymes agroindustriales, agroalimenticias, fabriles, industriales y de servicio, motores fundamentales de la generación de empleo”, expresaron en un comunicado.

“Este impuesto grava de forma directa el capital de trabajo, los bienes de cambio, la maquinaria y equipos, y todos los demás activos que en su conjunto son la base de la producción y desarrollo de la Argentina”, agregaron.

Y también señalaron que en caso de aprobarse la iniciativa “no tenemos dudas que esto redundará en menos empleo, menos actividad económica y menos exportaciones, imposibilitando la recuperación tan esperada de los efectos de esta pandemia. Aprobarla generará un daño enorme a la actividad económica, aumentando los niveles de pobreza que se pretenden revertir, y no logrará morigerar nada”.

El inmobiliario rural en Córdoba

Es fuerte el malestar de los productores de la Federación Agraria Argentina, delegación Córdoba, por el aumento del inmobiliario rural que promueve el gobierno provincial para el año próximo y que según comentaron los federados, llegaría hasta un 49%, por encima de la inflación proyectada por las consultoras y el gobierno nacional.

“Son medidas que demuestran la falta de conocimiento de la difícil situación que está atravesando nuestro sector a raíz de la sequía que nos viene azotando hace meses, sumado a que las perspectivas para la próxima campaña son poco optimistas”, señalaron los pequeños y medianos productores.

Juan Scharetti, Gobernador de Córdoba

Además, reclamaron al gobierno provincial que “recapacite y revea esta medida”, y aguardan una respuesta de los funcionarios a los planteos realizados en las últimas horas. “Los productores nunca dejamos de pagar nuestros impuestos, pero es hora de que la política nos deje de mirar solamente con fines recaudatorios y como socios solo en las ganancias, siendo que somos un sector estratégico para el desarrollo de nuestra provincia y con un inmenso potencial para ayudar a nuestro país a salir de la crisis”, comentaron.

El pronunciamiento fue de todas las filiales, asociaciones y cooperativas que comprenden a los distritos 4 y 5, las Filiales del Distrito 2 de Sierras Grande de Cruz del Eje, Centro Norte de Punilla, La Higuera, Ciénega del Coro, Guasapampa, Sierras de Gaspar de San Carlos Minas, Carrilobo, Pampa de Olaen, Rio tercero y las Mujeres Federadas de San Carlos Minas.

Por último, los federados manifestaron: “El gobierno lanza esta medida sin contemplar los momentos difíciles que están pasando los productores agropecuarios, donde muchos de ellos han perdido la cosecha fina, y otros solo alcanzarán apenas a cubrir parte de los costos de producción. Los tamberos y ganaderos, también se han visto gravemente afectados por la falta de pasto para alimentar sus rodeos, teniendo que recurrir a compras de alimento balanceado, rollos, granos que con los precios actuales han puesto en jaque a muchos productores”.

