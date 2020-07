Por las intensas nevadas se declaró la Emergencia Agropecuaria en Río Negro (Foto: CRA)

La Patagonia está sufriendo uno de los peores inviernos de los últimos años, con fuertes nevadas que llegaron a dejar 1,5 metros de nieve sobre la superficie y temperaturas extremas que se situaron en torno a los 20 grados bajo cero. Este combo climático, que se desarrolla hace ya 20 días en la región, dejó en estado crítico a la ganadería en determinados puntos de región sureña del país y derivó en que el gobierno de Río Negro declarara ayer por la noche el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario en 6 departamentos del oeste provincial.

Así, la gobernación provincial tomó dicha medida, que prevé la eximición total o parcial de impuestos provinciales y que espera la homologación a nivel nacional por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, para productores bovinos, ovinos y caprinos de los departamentos de Bariloche, 9 de Julio, 25 de Mayo, El Cuy, Ñorquinco y Pilcaniyeu, los cuales fueron afectados por “nevadas extraordinarias” que “han provocado daños” en explotaciones rurales pecuarias de la zona.

Entre los considerandos del decreto, la gobernación dio conocimiento de la gravedad de la situación de estas explotaciones al detallar que “en algunos casos relevados la producción o capacidad de producción se encontró afectada en por lo menos el 50% y en otros en por lo menos el 80%”.

El presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, Baldomero Bassi, comentó a Infobae que hace aproximadamente 20 días cayó una fuerte nevada en la zona que dejó 30 a 50 centímetros de nieve sobre la superficie, pero que con los fuertes vientos se produjeron acumulados en algunos lugares que llegaron a los 1,5 metros de nieve. Esta situación afectó a una región de 3 millones de hectáreas, la cual es una zona de campos de secano donde se produce principalmente ovinos y en menor escala caprinos y equinos. Además, hay unos 300 pequeños y medianos productores que se encuentran imposibilitados de ingresar a sus establecimientos rurales y hay preocupación por la importante mortandad de animales que hasta el momento no se ha podido contabilizar.

“En los últimos días ha nevado mucho, y con importantes heladas. Se mantienen las jornadas muy frías, lo que demora mucho más que se pueda derretir la nieve. Hay problemas de transitabilidad y de mortandad de animales, fundamentalmente en los animales de refugio o de baja condición corporal al momento de ingresar al invierno”, dijo Bassi.

La Patagonia está sufriendo uno de los peores inviernos de los últimos años, con fuertes nevadas que llegaron a dejar 1,5 metros de nieve sobre la superficie y temperaturas extremas que se situaron en torno a los 20 grados bajo cero (Foto: CRA)

La entidad productiva, que reclamó a las autoridades provinciales que se declare la emergencia correspondiente, también pidió que se instrumente un subsidio para el gas a granel, al mismo tiempo que subrayó que ya se encuentran vigentes los créditos para la compra de forrajes y suplemento para los animales.

Frente a este panorama y con nuevas nevadas en la zona sur de la provincia, Bassi concluyó: “Todos los años nieva, pero este año fue más de lo habitual, acompañado de días muy fríos y heladas, que hace que se demore en derretir la misma. La zona que en la actualidad se encuentra muy afectada por la nevada es amplia e involucra a muchos pequeños y medianos productores. La mortandad todavía es difícil de cuantificar hasta que no se vaya la nieve”.

Santa Cruz y Chubut

Santa Cruz y Chubut también fueron afectadas por las intensas nevadas y temperaturas que alcanzaron los 20 grados bajo cero, aunque la situación no es tan acuciante como la que viven los productores del sur de Río Negro. Sin embargo, los acumulados de nieve complican la transitabilidad en los campos y dificultan el acceso de los animales a las pasturas y alimentos.

El presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), Miguel O’Byrne, explicó que desde mayo se viene produciendo una ola de frío en la provincia con temperaturas inferiores al promedio de la última década y que la combinación entre el frío y la capa de nieve que cubre los suelos por las nevadas hacen que los animales, principalmente ovejas, no tengan acceso a la comida.

“La nieve siempre es una buena noticia para el productor ovino de la Patagonia, porque es el resguardo de humedad en primavera, que es importante para el crecimiento de los pastos. El problema es que esa curva de optimismo empieza a bajar cuando se acumula, se congela, no se deshiela en tiempo y forma y los campos quedan tapados y los animales sin acceso a la comida”, comentó O’Byrne a Infobae.

En esta línea, el dirigente rural y productor ovino santacruceño detalló que “hace muchos años que no nevaba parejo en la zona de la meseta y con una combinación de muchas semanas de frío se forma una masa de hielo que no se termina yendo después de unos pocos días de sol y los animales empiezan a decaer en su estado sanitario porque no tienen acceso a la comida. Esa combinación se viene agravando en esta última semana, porque viene haciendo frío desde mayo, mucho más frío que en el promedio de la última década”.

La emergencia alcanza a 6 departamentos del oeste de Río Negro y ahora deberá ser homologada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (Foto: CRA)

O’Byrne aclaró que “todavía no se reportan mortandades, porque la gente ha tenido alguna previsión de suplementación, como fardos de pasto para una emergencia, que nunca es suficiente cuando pasa una cosa así. El que puede salir a repartir pasto lo hace, pero hay otra gente que no tiene los recursos para hacerlo. De todas maneras, es difícil la recorrida porque los caballos mucho no aguantan cuando hay 20 o 30 centímetros de nieve”.

Según los pronósticos, el presidente de FIAS indicó que “la próxima semana puede hacer bastante frío, que nieve un poco, pero lentamente los días se empiezan a estirar. Un par de días mas o menos lindos y hay un deshielo rápido”, aunque sostuvo que si las condiciones actuales se mantienen en el tiempo “lamentablemente habrá una mortandad de animales en gran cantidad”.

Por su parte, Leonardo Jones, presidente de la Sociedad Rural de Esquel de Chubut, contó que alrededor del 10 de julio se registraron nevadas intensas en la región cordillerana con la acumulación de hasta 1,5 metros de nieve en algunos lugares. No obstante, consideró que “más allá de los perjuicios que esto genera, como que la gente quede aislada en sus campos por un par de días y la complicación en la transitabilidad, esta nevada fue tomada como una buena noticia” ya que asegura agua para los arroyos y las napas en el resto del año.

Asimismo, informó que hasta el momento no se registró mortandad de animales No tenemos registro de que haya habido mortandad de hacienda por estas nevadas, aunque aclaró que “entre ayer y hoy se están registrando nuevas nevadas en zona más al este y hay que ver de qué magnitud van a ser y se hará una evaluación en los próximos días si produjeron alguno perjuicio sobre el que haya que trabajar”.

Seguí leyendo:

Se agrava el conflicto en la industria láctea: no hubo acuerdo entre las empresas y el gremio