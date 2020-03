A horas del cierre del cese de comercialización de granos y hacienda que organizó un sector de las entidades del campo, en rechazo al aumento de las retenciones a la soja y sus derivados, y si bien en el encuentro no se definió una continuidad de la medida de fuerza, los autoconvocados anunciaron que mantendrán vigente el reclamo de reducir la presión impositiva y reclamaron a la Mesa de Enlace que retome el diálogo con el gobierno nacional. Si eso no sucede, no descartan realizar un tractorazo a Capital Federal, en fecha a determinar.