Al respecto, el analista de la entidad rosarina destacó que esas líneas ferroviarias correspondieron a "zonas donde la sequía no tuvo un impacto tan importante, o las lluvias posteriores no afectaron tanto, lo que permitió que se cargaran más granos gruesos". Sesé insistió en subrayar que "lo importante es que no hubo una caída en las toneladas transportadas en el marco de un reducción en la cosecha que se calculaba en unas 30 millones de toneladas (Mtn). Estamos hablando de granos y otros productos agroindustriales que significan más del 60% de la carga ferroviaria, que sólo el año pasado alcanzó las 11,7 Mtn".