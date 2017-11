Actualmente, la fundación está comenzando a crear usuarios especiales para quienes se encargan del control y mantenimiento de los caminos rurales en cada provincia. El objetivo, es que estos usuarios puedan dar respuesta ante una alerta cargada en su zona geográfica, indicando si se arregló el camino o si no está en las condiciones que indica la alerta, entre otros. En la provincia de Buenos Aires dicha actividad la realizarían los partidos de la provincia. Este tipo de usuarios aún no están activos, ya que se gestionan de manera particular con cada encargado del mantenimiento de los caminos que se quiera adherir.