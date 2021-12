Cyberquad para niños, el regalo navideño que es furor en EE.UU.

Capturar la atención del consumidor del mañana, sigue siendo parte de la estrategia de Tesla. Este Cyberquad es la mejor prueba de ese concepto de venta

Cuando llega Navidad, empieza el debate respecto a los regalos en todos los hogares, particularmente cuando los menores de una familia, por su edad, ya no quieren juguetes, todavía no les interesa la ropa, entonces terminan pidiendo dinero. Claro que a los amantes de las ceremonias navideñas, dejar un sobre con efectivo en el árbol les rompe toda la estética, pero como es lo que piden y ya no creen en “Papá Noel” como para alegar que eso es lo que vino, los padres, abuelos y tíos, terminan sucumbiendo.

En EE.UU., y solo para aquellos que pueden hacer un regalo de 1.900 dólares a un niño casi adolescente, apareció una buena solución para no tener que regalar un sobre con dinero. Tesla, adelantándose al lanzamiento de su cuatriciclo eléctrico que vendrá en paralelo con la Cybertruck para 2023, ha fabricado el Tesla Cyberquad for kids, tal su denominación oficial, es decir, un pequeño cuatriciclo que emula los diseños que ya se han visto del verdadero, pero preparado para niños. Y por supuesto, lo han lanzado unas semanas antes de Navidad.

Un juguete costoso pero original, con un motor eléctrico de baja performance para seguiridad de los usuarios menores de edad

El modo de adquirir este “juguete” es a través del Tesla Shop online, pero a pesar de su alto precio, parece que las ventas fueron un éxito, porque pronto apareció el cartel de “Sin Stock”, lo que generó protestas y obligó a Tesla a hacer una segunda producción que prometen para los próximos días. De todos modos, el Cyberquad for kids solo se comercializa en EE.UU. por lo que ese es un dato de color nada más, que permite visibilizar el éxito de la idea.

El Cyberquad es una perfecta escala para niños, del vehículo para adultos que se fabricará en el futuro. Una acción de marketing perfecta

Técnicamente, este pequeño cuatriciclo tiene unas dimensiones de 119 cm de largo y 66 cm de ancho. Mide 68,5 cm de alto y pesa 55 kg. El peso máximo que admite para el ocupante es de 68 kg, así que podría decirse que puede ser conducido por casi todos los niños y jóvenes (se recomienda que no lo utilicen menores de 8 años), y hasta algún adulto que por contextura física pueda quedar acorde al tamaño. Los de estatura mayor a 1,70 metros, abstenerse.

Como buen Testa, el Cyberquad for kids es naturalmente eléctrico, y podría decirse que es un intermedio entre los autos eléctricos de los niños pequeños que son tan conocidos, y un vehículo para mayores. No es muy potente por un tema de seguridad de sus conductores. Tiene 0,5 kW gracias a lo cual alcanza una velocidad máxima de 16 km/h. La batería que lo alimenta es de Li-ion (iones de litio) de 36 voltios y aseguran que alcanza una autonomía de 24 km. El único inconveniente es que recargarlo demora unas 5 horas enchufado a la red eléctrica hogareña. Tiene neumáticos de todoterreno y marcha atrás, además de iluminación LED blanca hacia adelante y una luz del mismo tipo aunque en rojo para la posición y stop traseros.

Tesla Cyberquad for kids, un cuatriciclo en miniatura del que se producirá como complemento del Tesla Cybertruck desde 2023

Y si volvemos a hablar del árbol de navidad, podría cuestionarse que también rompe la estética de Noche Buena, pero hay un detalle final. Si bien será voluminoso, se le puede poner un moño y envoltorio navideño, porque Tesla lo vende en caja, y viene desarmado. Así que, una vez abiertos los paquetes, habrá que sacar el instinto mecánico para armarlo.

