Sí se puede saber dónde están los aventureros inanimados. Hay un sitio web especial, llamado Where is the Roadster? (¿Dónde está el Roadster?) que sigue la órbita del Tesla mediante gráficos basados en cálculos y establece la ubicación en tiempo real del deportivo eléctrico en la inmensidad del espacio. De acuerdo a esta web, el vehículo está orillando los dos mil millones de kilómetros recorridos desde que fue lanzado al espacio, viajando a una velocidad de unos 9.656 km/h.