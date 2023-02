Recent Articles

Desesperada búsqueda de deportistas atrapados bajo los escombros por el terremoto en Turquía

El sismo, que tuvo como epicentro la región de Kahramanmaras, dejó más de cinco mil muertos y los rescatistas trabajan a contrarreloj para salvar vidas. “Nuestros pensamientos están con todos aquellos que han perdido sus vidas y sus familias y amigos”, expresó Thomas Bach, presidente del COI.

Desperate search for athletes trapped under the rubble after the earthquake in Turkey

The earthquake, which had as its epicenter the Kahramanmaras region, left more than five thousand dead and rescue workers are working against the clock to save lives. “Our thoughts are with all those who have lost their lives and their families and friends,” said Thomas Bach, president of the IOC.

Boicot, una palabra que hace ruido pero no resuelve nada

Un repaso por distintos reclamos que atravesaron la historia del deporte demuestra que, aún con las mejores intenciones, casi nunca se logró el objetivo.

Boycott, a word that makes noise but doesn’t solve anything

A review of different claims that went through the history of sports shows that, even with the best intentions, the objective was almost never achieved.

Fire, Water and Earth: Marseille, an essential support for Paris 2024

The city where the Olympic Torch Relay tour will begin will also host all the sailing competitions and 10 football matches in the next Games. 800 athletes will set foot on its ground. It is marked by its ties to the mother nation of Olympism and had not hosted tests in Paris 1900 or in 1924.