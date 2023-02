En defensa de la reticente retirada de Tom Brady

FOTO DE ARCHIVO: Tom Brady, de los New England Patriots, celebra la victoria en la Super Bowl LIII, el 3 de febrero de 2019 (Reuters)

Tom Brady finalmente se retira. Por supuesto, el veterano quarterback de la Liga Nacional de Fútbol Americano ya ha hecho este tipo de anuncios en otras ocasiones. ¿Quizás esta vez sea de verdad? Ya lo veremos.

Es comprensible que sea tan difícil decir adiós. Mucha gente con trabajos menos glamurosos tiene problemas para jubilarse. Y cerca de la mitad de los estadounidenses no se jubilan voluntariamente; una investigación dirigida por Alicia Munnell, de la Universidad de Boston, ha descubierto que 1 de cada 2 de nosotros se jubila forzosamente, ya sea por una crisis de salud, por la necesidad de dar un paso atrás para cuidar de un cónyuge anciano o cuando nos despiden y no podemos encontrar un nuevo trabajo.

En nuestra juventud, muchos de nosotros esperamos con impaciencia el día en que podamos dejar de trabajar a tiempo completo. Luego, a medida que se acerca ese día, lo vamos retrasando cada vez más.

Alrededor del 42% de los estadounidenses mayores de 50 años afirman que seguirán trabajando después de alcanzar la edad de jubilación. Parte de ello se debe seguramente a la necesidad económica -algo que Tom Brady probablemente no tenga que considerar-, pero otra parte se debe a que, por mucho que nos quejemos, nos gusta trabajar. Nos da un sentido de identidad, un propósito, un conjunto de compañeros, un horario. Son cosas que echamos de menos cuando nos jubilamos.

Aunque nos pasamos toda la carrera anticipando el momento en que podremos desprendernos de las obligaciones laborales, algunos empezamos a sentirnos muy intranquilos cuando llega el momento.

Las transiciones en la vida siempre son duras, quizá más que las que afectan al núcleo de nuestra identidad. Y, sobre todo en Estados Unidos, es habitual identificarse fuertemente con el trabajo. Incluso la lengua inglesa es cómplice: No decimos “escribo” o “enseño” o “ejerzo la abogacía”. Decimos “soy escritor”, “soy profesor” o “soy abogado”. Sólo puedo imaginar que separar tu trabajo de tu yo es más difícil cuando eres un quarterback siete veces ganador del Super Bowl.

Para rendir al más alto nivel hay que concentrarse al máximo. A menudo significa pasar largas horas entrenando, lejos de la familia. Te roba un tiempo con tus hijos que nunca recuperarás.

Para un deportista de élite, el robo empieza incluso antes: muchos no llegan a vivir su propia infancia, y mucho menos la de sus hijos. La semana pasada, The New York Times presentó el perfil del golfista Anthony Kim, que en su día fue aclamado como el próximo Tiger Woods antes de desaparecer del deporte antes de cumplir los 30 años. ¿Por qué iba a abandonar tan joven un talento tan prodigioso? Quizá porque llegar a ser tan bueno tan joven tuvo un coste muy alto.

Cuando hacemos tales sacrificios por nuestro trabajo, perversamente también puede llevarnos a comprometernos aún más con él. Un estudio sobre cirujanos, por ejemplo, descubrió que algunos se jactaban del número de divorcios que habían sufrido, como si el nivel de su sufrimiento personal estuviera directamente correlacionado con su destreza en el quirófano. Cuando uno ha sacrificado tres matrimonios por su trabajo, puede resultar aún más difícil distanciarse de él, sentir que se es una persona que existe fuera del trabajo. Al fin y al cabo, si te ha costado tanto, tiene que haber merecido la pena. ¿Verdad?

¿Verdad?

Creo que, en cierto modo, todos podemos entender esto, aunque nuestras carreras no puedan ser más diferentes de las de una superestrella del deporte. Cuando Serena Williams anunció su retirada del tenis el año pasado, su desgarradora explicación resonó tan profundamente que me hizo llorar. No tengo ni idea de lo que se siente al ganar 23 Grand Slams, ni siquiera al devolver con éxito un solo saque de tenis. Pero como madre trabajadora, sí sé lo que es protestar contra la injusticia de un universo en el que sólo puedo hacer una cosa, en un lugar y a la vez.

Por supuesto, cuando las personas supertalentosas se retiran antes de estar completamente agotadas, como observadores podemos sentirnos ligeramente engañados. Cuando alguien tiene tanto talento como Kim, Williams o Brady, utilizarlo al máximo puede parecer casi una obligación. Pero esperar eso de cualquiera, incluso de nosotros mismos, si tenemos la suerte de tener un talento modesto, es esencialmente ser secuestrados por nuestro propio talento. El talento está en el asiento del conductor y nosotros sólo le acompañamos.

Dar un paso atrás -ya sea para jubilarse, para cambiar de profesión, para pasar más tiempo con la familia- es, tal vez, una forma de recuperar el volante.

