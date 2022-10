¿Por qué es aconsejable tener un uniforme de viaje?

El uniforme de viaje debe contemplar la ropa, los accesorios y el tipo de equipaje para facilitar los traslados (Getty)

No estoy segura de cuándo la gente quedó tan fascinada por los guardarropas sorprendentemente simples de los multimillonarios, pero aparentemente hay una explicación científica detrás de la inclinación de los ricos por usar jeans y camisetas sencillas para cada ocasión: están evitando la fatiga de decidir.

Esencialmente, cuando uno toma menos decisiones durante el día, incluso las aparentemente fáciles como qué ponerte, tu cerebro puede dedicar más energía mental a tareas importantes como crear el próximo iPhone o pensar en formas molestas de hacer que Instagram se parezca más a TikTok.

Aunque no me inspiré en los Steve Jobs y Mark Zuckerberg del mundo, aplico hábitos similares de repetición de atuendos a mi vida como viajero frecuente. Nacido originalmente de mi falta de voluntad para ir de compras, rápidamente me di cuenta de las ventajas de usar el mismo conjunto cada vez que viaja, especialmente si se dirige al aeropuerto.

Elegir modelos cómodos y que pueden superponerse si cambia la temperatura es lo aconsejable (Getty)

Eventualmente, me acerqué a mi estilo de copiar y pegar con más intención, creando lo que llamo un “uniforme de viaje” que tiene en cuenta cada detalle, desde mi ropa hasta mi equipaje de mano. Ahora, es algo que recomiendo a todospara ellos mismos. ¿Por qué? Bueno, mucho de eso en realidad tiene que ver con la fatiga de decisión.

¿Qué debo empacar? ¿Debo ir con equipaje de mano o facturado? ¿A qué hora debo salir para el aeropuerto?

Hay tantas pequeñas decisiones que tomar, cosas que preparar y preguntas que responder cuando se trata de viajar. Tener un uniforme de viaje elimina algunas de las conjeturas de una situación que ya está llena de incógnitas y contratiempos potenciales. Así, no pierdo el tiempo dándole vueltas a la ropa más cómoda o lo que debo llevar en mi equipaje de mano.

Los bolsillos son claves para llevar todos los elementos que uno necesita en un viaje (Getty)

Un uniforme de viaje también me ayuda a mantenerme organizada, dejando menos espacio para errores y estrés innecesario. Sé exactamente dónde buscar cada vez que necesito algo, ya sean analgésicos o un bolígrafo.

Tampoco me preocupo por dejar nada importante atrás porque tengo dos de todo: uno para uso doméstico y otro que está en mi mochila esperando el próximo viaje. Todo lo que agrego es mi pasaporte, computadora portátil y material de lectura actual, y estoy lista para comenzar.

Hay varios factores que intervienen en la creación del uniforme de viaje perfecto, pero la comodidad y la abundancia de bolsillos son la clave.

Mi blusa siempre es una camiseta o remera y un suéter largo y holgado, por lo que estoy literalmente cubierta al agacharme y levantarme, algo frecuente que sucede con el equipaje y los controles de seguridad. Agrego una chaqueta para mantenerme abrigada en los aviones helados y también uso sus bolsillos interiores para mantener mi teléfono móvil, pasaporte y tarjeta de embarque al alcance de la mano.

Tener planificado el atuendo al momento de viajar minimiza los errores y el estrés previo

Si me quito la chaqueta, los bolsillos a los lados de mis calzas son un buen back up, mientras que el material elastizado significa que mis piernas no están apretadas o tensionadas de ninguna manera.

Si eres propenso a la hinchazón adicional en los vuelos, especialmente en viajes largos, entonces los pantalones más sueltos con bolsillos o joggings más holgados pueden ser una mejor opción, hay que elegir una prenda que te mantenga cómodo siempre que tenga bolsillos.

Por último, pero no menos importante, los zapatos resistentes como zapatillas o botas son vitales. Como mi madre taladró en mi cabeza: ¿De verdad quieres estar corriendo en sandalias u ojotas si hay una emergencia?

Los detalles de su propio uniforme de viaje se verán diferentes a los míos, pero si es un viajero frecuente, tener un atuendo predeterminado y el sistema de previsión que viene con él hará que su vida sea sorprendentemente mucho más fácil. Muchas cosas pueden salir mal durante un viaje, pero al menos estaré cómoda y lista para cualquier cosa.





* Jessica Poitevien es una escritora de viajes y creadora de contenido con sede en el sur de Florida. Este artículo forma parte de la serie de By The Way sobre trucos de viaje

