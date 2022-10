De Roma a Hong Kong: estas son las mejores ciudades del mundo para comer pizza

Un viaje desde sus orígenes napolitanos y romanos hasta el sureste de China (REUTERS)

No hay ninguna duda de que la pizza es uno de los platos más populares del planeta, un verdadero regalo de Italia para la humanidad, en especial para los amantes de la comida. Es tan famosa, que cada país ha creado su propio tipo de pizza. Puede que algunos italianos no estén de acuerdo, pero hoy en día no toda la buena pizza se encuentra en Italia. De hecho, las pizzerías de todo el mundo, desde Bangkok hasta São Paulo, demuestran que una deliciosa porción no tiene fronteras.

Según la última clasificación de las mejores pizzerías del mundo, elaborada por los expertos en pizzas italianas “ 50 Top Pizza”, un empate en el primer puesto hizo que el título fuera a parar a ambos lados del Atlántico: I Masanielli de Francesco Martucci (Caserta, Italia) y Una Pizza Napoletana de Anthony Mangieri (Nueva York) empataron en primera posición.

“Esta clasificación ha sido posible gracias al trabajo anual de nuestros inspectores, que han examinado y evaluado una enorme cantidad de pizzerías en todo el mundo. Según la política de nuestra guía, esto siempre se ejecutó bajo el más absoluto anonimato”, comentaron los especialistas de la guía.

Pero las posiciones del resto de la lista variaron enormemente, con pizzerías tan lejanas como El Cairo, Helsinki, Auckland y Pekín, todas ellas situadas entre las 100 primeras. Lo que nos hizo pensar: ¿cuál es la mejor ciudad del mundo para comer pizza?

Encontrar las mejores pizzerías del mundo: ese es nada más y nada menos el reto al que cada año se enfrenta 50 Top Pizza (REUTERS)

Para averiguarlo, la revista Time Out consultó la lista de 50 Top Pizza para hacer un recuento de las ciudades del mundo que más se destacan. Y los resultados fueron cuanto menos sorprendentes. La mejor ciudad para comer pizza en 2022 es... ¡otro empate! Tanto Nueva York como Roma cuentan con cinco restaurantes en la clasificación, más que ninguna otra ciudad.

Le sigue Nápoles, empatada con Londres y Tokio, todas ellas con cuatro restaurantes en la lista. Sin embargo, Nápoles, cuna indiscutible de la pizza, supera a la competencia al tener cuatro restaurantes entre los diez primeros: el mayor número de todas las ciudades.

Caserta, París, Milán, Copenhague, Hong Kong y São Paulo tienen tres pizzerías cada una. Cabe mencionar que Nápoles y Caserta están bastante cerca: de hecho, están a menos de 45 minutos en tren. En otras palabras, una peregrinación de pizzas a no menos de siete de las mejores pizzerías del mundo es extremadamente factible.

A continuación te contamos qué pizzerías de primera categoría fueron seleccionadas en cada ciudad, junto con la clasificación de cada restaurante.

Cuarenta pizzerías italianas, veinticinco europeas, quince en Estados Unidos, quince en la zona de Asia-Pacífico, cuatro en Sudamérica y una en África conforman la clasificación para este 2022 (instagram)

Nueva York, Estados Unidos

Una Pizza Napoletana (1)

Ribalta NYC (11)

Song’ E Napule (31)

Kesté Fulton (39)

Ops (76)

Roma, Italia

Seu Pizza Illuminati (8)

180g Pizzeria Romana (17)

Qvinto (25)

Sbanco (60)

Sant’Isidoro - Pizza & Bolle (93)

La pizza napolitana, de masa más gruesa y hecha en horno de leña, según los entendidos, es la mejor (Instagram)

Nápoles, Italia

50 Kalò (4)

10 Diego Vitagliano Pizzeria (5)

Francesco & Salvatore Salvo (7)

La Notizia 94 (9)

Londres, Reino Unido

50 Kalò London (15)

Napoli on the Road (63)

L’Antica Pizzeria (78)

‘O Ver (85)

El origen de la pizza, así como su etimología, sigue siendo un misterio, pero pueblos como el egipcio, el griego o el romano ya preparaban y consumían masas similares a esta elaboración (Instagram)

Tokio, Japón

The Pizza Bar on 38th (16)

Pizzeria Peppe - Napoli sta’ ca” (23)

Pizza Strada (53)

Pizzeria e Braceria L’Insieme (97)

Caserta, Italia

I Masanielli - Francesco Martucci (1)

Cambia-Menti di Ciccio Vitiello (19)

I Masanielli - Sasà Martucci (22)

Entre los tipos de pizzas más populares podemos encontrar de todo. Desde las más tradicionales con el sabor italiano que ha sabido conquistar los paladares de todos los continentes, hasta las adaptaciones más exquisitas que pondría los pelos de punta a los que defienden a capa y espada las preparaciones clásicas (Instagram)

París, Francia

Peppe Pizzeria (3)

400° Laboratorio (70)

Guillaume Grasso (88)

Milán, Italia

Dry Milano (18)

Crosta (38)

Denis (48)

Copenhague, Dinamarca

Bæst (20)

Pizzeria Lucca (68)

Surt (95)

Si hablamos de una combinación cultural en la comida, la variedad de pizzas que existen podrían ser una muestra de cómo la gastronomía rompe las fronteras (Instagram)

Hong Kong, China

Fiata by Salvatore Fiata (62)

BACI Trattoria and Bar (90)

CIAK En la cocina (92)

São Paulo, Brasil

A Pizza Da Mooca (77)

Leggera Pizza Nepoletana (83)

QT Pizza Bar (99)

Furor por la pizzería argentina elegida entre las 50 mejores del mundo

Ti amo es una pizzería de la ciudad bonaerense de Adrogué que fue galardonada como la 50° mejor pizzería del mundo (Instagram)

Otras ciudades con al menos una pizzería en la lista son San Francisco, Madrid, Melbourne, Barcelona, Jersey City y Buenos Aires. Sí, la edición 2022 de la guía de tuvo un representante argentino: el local Ti Amo, ubicado en Adrogué y comandado por dos hermanas y una madre.

Ti amo comenzó como una pizzería a puertas cerradas, difícil de encontrar y en un garage ubicado al fondo de un patio frondoso. Las reservas se obtenían por medio de Instagram. Ahora, Ti amo creció y tiene una sucursal en CABA. Las pizzas ganaron éxito por su masa fina y su similitud con las pizzas napolitanas originarias de Italia.

Con este reconocimiento bajo el brazo, ahora abrirán un segundo local en Colegiales (Instagram)

El instrumento inicial para cocinar las pizzas fue un pequeño horno de barro en la casa de Susana, Carola y Victoria, las fundadoras. Según aseguran desde la familia, las cocineras aprendieron a través de tutoriales de YouTube.

Ahora la pizzería está ubicada en la calle Diagonal Toll al 1420, en un local que recibe personas de todo tipo de lugares y que, al final de la comida, casi siempre elogian la masa. “Si no te sale rica, es la nada misma”, contó Susana, la madre de la familia, en declaraciones a TN.

Con solo tres años en el mercado, la familia Santoro, fundadora de Ti Amo, ahora planea abrir un segundo local en el barrio de Colegiales. El apellido Santoro ya es sinónimo de emprendedurismo en la zona sur del conurbano: desde principios de la década del 2010 que se reinventan en distintos rubros, como su propia feria de ropa, su marca de indumentaria “Las Chicas del Pórtico”, y “Patio” un bar al estilo pop-up que estuvo abierto durante el 2018.

