Elon Musk defendió al creador de “Dilbert” que pidió alejarse de los afroamericanos y dijo que los medios son “racistas contra los blancos”

Tesla CEO Elon Musk and his security detail depart the company’s local office in Washington, U.S. January 27, 2023. REUTERS/Jonathan Ernst

Elon Musk, jefe de Twitter y Tesla, defendió a Scott Adams, el criticado creador de “Dilbert”, en una serie de tuits el domingo, criticando a los medios de comunicación por abandonar su tira cómica después de que Adams dijera que los blancos deberían “alejarse de los negros”.

En respuesta a los tuits sobre la polémica, Musk dijo que en realidad son los medios de comunicación los que son “racistas contra blancos y asiáticos”.

No criticó los comentarios de Adams, en los que el caricaturista calificaba a los afroamericanos como “grupo de odio” en base a una encuesta de Rasmussen Reports en la que se preguntó a la gente si estaba de acuerdo con la aseveración “está bien ser blanco”. El dibujante concluyó: “No quiero tener nada que ver con ellos”.

Musk tuiteó previamente, y luego borró, una respuesta al tuit de Adams sobre los medios de comunicación que retiraban su tira cómica, en la que Musk preguntaba: “¿De qué se quejan exactamente?”.

Los comentarios del multimillonario continúan un patrón en el que Musk expresa más preocupación por la “libertad de expresión” de las personas que hacen comentarios racistas o antisemitas que por los propios comentarios. Las opiniones de Musk sobre la raza han sido objeto de escrutinio tanto en Twitter, donde ha restablecido cuentas de extrema derecha, incluidas las de neonazis y otras personas previamente prohibidas por incitación al odio, como en Tesla, que ha sido objeto de múltiples demandas alegando una cultura de racismo desenfrenado y acoso sexual en el lugar de trabajo.

A raíz de los últimos tuits de Musk, el presidente del grupo de derechos civiles Color of Change dijo a The Washington Post que reitera su llamamiento a los anunciantes para que boicoteen Twitter.

Musk no respondió a un correo electrónico el domingo solicitando comentarios.

Espectáculo en YouTube

El creador de Dilbert sufrió cancelaciones tras sus dichos racistas

Periódicos de todo el país, incluido The Washington Post, han retirado la tira “Dilbert” de Adams en los últimos días a raíz de un episodio de su programa de YouTube que se emitió el miércoles. En ese vídeo, Adams expresaba su indignación por una encuesta de Rasmussen según la cual el 26% de las personas negras estadounidenses no estaban de acuerdo con la afirmación “Está bien ser blanco”, en comparación con el 12% de la población general. Otro 21% de los encuestados negros dijeron que “no estaban seguros” de la afirmación.

La controversia sobre la declaración puede explicarse en parte por el hecho de que se originó como parte de una campaña de trolling en línea de la alt-right y posteriormente fue adoptada por supremacistas blancos, según la Liga Antidifamación. Pero Adams sugirió que demuestra que las personas negras estadounidenses odian a los blancos.

“Si casi la mitad de los negros no están de acuerdo con los blancos... eso es un grupo de odio”, dijo Adams. “No quiero tener nada que ver con ellos. Y yo diría, basándome en la forma en que van las cosas actualmente, que el mejor consejo que le daría a los blancos es que se alejen de los negros... porque esto no tiene arreglo”.

ARCHIVO - Scott Adams, creador de la tira cómica Dilbert, posa para la foto con su personaje Dilbert en su estudio en Dublin, California, el 26 de octubre de 2006. (AP Foto/Marcio Jose Sanchez, Archivo)

En otros tuits del domingo, Musk se mostró de acuerdo con un tuit que decía que “los comentarios de Adams no fueron buenos”, pero que hay “un elemento de verdad” en ellos, y sugirió en una respuesta que las organizaciones de medios de comunicación promueven una “narrativa falsa” al dar más cobertura a las víctimas negras desarmadas de la violencia policial que a las víctimas blancas desarmadas de la violencia policial.

Preguntado por sus declaraciones y por la cancelación de su tira cómica, Adams respondió a The Post en un mensaje de texto: “Mucha gente está enfadada, pero aún no he visto ningún desacuerdo, al menos de nadie que haya visto el contexto. Algunos cuestionaron los datos de la encuesta. Es justo”.

Repercusiones publicitarias

Desde que se hizo cargo de Twitter en octubre, Musk ha suavizado sus políticas contra la incitación al odio y ha reducido los esfuerzos de moderación de contenidos de la compañía en un momento de drásticos recortes en su plantilla. En sus primeros días como propietario se produjo un repunte de los insultos racistas virulentos en Twitter, tras lo cual Musk se reunió con líderes de grupos de derechos civiles en un intento de apaciguar sus preocupaciones.

En esa reunión de noviembre, celebrada a través de Zoom, Musk aseguró a los líderes de los grupos, incluyendo la NAACP y Color of Change, que no restablecería las cuentas de Twitter prohibidas hasta que hubiera establecido un proceso claro para hacerlo. Añadió que incluiría a representantes de grupos de derechos civiles en un consejo de moderación de contenidos que formaría para asesorar a Twitter sobre sus políticas.

Pero Musk nunca formó el consejo de moderación de contenidos, y comenzó a restablecer numerosas cuentas vetadas semanas después, incluida la del ex presidente Donald Trump, tras sondear la opinión de sus propios seguidores de Twitter.

Rashad Robinson, presidente de Color of Change, fue uno de los líderes de los derechos civiles que se reunió con Musk en noviembre. Dijo en una entrevista telefónica el domingo que cree que Musk “mintió durante toda la reunión”.

Desde que se hizo cargo de Twitter en octubre, Musk ha suavizado sus políticas contra la incitación al odio (REUTERS/Dado Ruvic)

Color of Change fue uno de los grupos de derechos civiles que pidieron un boicot de anunciantes a Twitter a finales de ese mes. Un análisis del Post reveló a finales de noviembre que más de un tercio de los 100 principales anunciantes de Twitter habían interrumpido o pausado la publicidad en el sitio en las dos semanas anteriores.

Robinson dijo el domingo que el boicot sigue activo, aunque algunas empresas que lo firmaron inicialmente se han “colado de nuevo” en la plataforma. Robinson reiteró su llamamiento a los anunciantes para que retiren su gasto de la compañía a la luz de las últimas declaraciones de Musk.

“Creemos que las empresas que siguen anunciándose [en Twitter] están tomando una decisión” sobre lo que están dispuestas a tolerar, dijo Robinson. “Y seguiremos haciendo que el público entienda y conozca esa elección”.

Musk lleva tiempo denunciando lo que él llama un “virus mental woke”. El término “woke” se originó entre los activistas negros para referirse a la concienciación y la vigilancia contra el racismo blanco que, en su opinión, impregna la sociedad estadounidense. En los últimos años, ha sido adoptado por líderes de la derecha como un peyorativo, similar a “políticamente correcto”, que sugiere una excesiva sensibilidad hacia el racismo, el sexismo, la transfobia y otras formas de intolerancia.

En noviembre, Musk publicó un tuit en el que parecía burlarse de unas camisetas, creadas años antes por un grupo de empleados negros de Twitter, que, según él, surgieron a raíz de las protestas de 2014 en Ferguson, Mo. tras el tiroteo mortal por parte de la policía de un adolescente negro, Michael Brown.

