Después de Roe, los adolescentes están enseñándose educación sexual a sí mismos, porque los adultos no lo harán

Desde la izquierda: Alyson Nordstrom, Lily Swain, Emma Rose Smith y Paige Buckley, todas de 17 años, formaron un grupo llamado Teens For Reproductive Rights en Tennessee en respuesta a la caída de Roe (foto del Washington Post de William DeShazer)

Sudando al sol, dos docenas de adolescentes se extendieron sobre mantas de picnic en un parque cubierto de hierba y preparadas para discutir los hechos de la vida que nunca aprendieron en la escuela.

Detrás de ellas, en una mesa plegable, ramos de folletos que ofrecían información que los maestros de la escuela nunca compartirían: sobre la diferencia entre abortos médicos y quirúrgicos, y cómo obtenerlos. Junto a los folletos había artículos que los adultos en la escuela nunca darían: pruebas de embarazo y seis paquetes de anticonceptivos de emergencia My Way.

Emma Rose Smith, de 17 años, se levantó de las mantas, se colocó el cabello rubio pálido detrás de las orejas y apagó la música en un pequeño altavoz negro. Se enfrentó a los estudiantes de secundaria reunidos, todos miembros de su nuevo grupo, Teens for Reproductive Rights, y comenzó a hablar sobre la organización sin fines de lucro Abortion Care Tennessee. Sus palabras se engancharon al principio, luego se precipitaron.

“Un poco sobre ellos”, dijo Emma Rose, “ es que son una organización que financia los abortos de las personas si no pueden pagarlo. Además, por cierto, hay otra organización de la que también podemos hablar más adelante, cuando les daremos a ustedes recursos, que en realidadmandan píldoras abortivas gratuitas por correo”.

Doce días después del picnic de las adolescentes, el aborto se volvería ilegal en Tennessee, una medida que fue posible gracias a la decisión de junio de la Corte Suprema, en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, anulando Roe v. Wade. Los estudiantes no escucharían nada al respecto en la escuela: la ley estatal no requiere educación sexual y sostiene que las escuelas en áreas con altas tasas de embarazo deben ofrecer “educación para la vida familiar” enfocada en la abstinencia.

Después de Roe, habían decidido los adolescentes en el parque, esta falta de educación ya no era aceptable. Son parte de un floreciente movimiento de estudiantes de secundaria en todo el país que, después de la caída de Roe, están dando un paso al frente para exigir lecciones más completas sobre reproducción, anticoncepción y aborto, y quienes, si los adultos se niegan, se están enseñando unos a otros.

En Utah, los estudiantes de secundaria se manifestaron frente a un juzgado en mayo para pedir una educación precisa sobre el sexo y el aborto. En Texas, un grupo de adolescentes realizó una protesta virtual en el sitio web de juegos Minecraft para instar al estado a comenzar a dar lecciones sobre control de la natalidad a los estudiantes de secundaria. Durante el verano, ese grupo, Estudiantes de Fort Bend Unidos por la Libertad Reproductiva, comenzó a compartir minilecciones de educación sexual en su cuenta de Instagram para el beneficio de sus compañeros; publicaciones recientes incluyen “Ablación endometrial”, “Papanicolaou” y “¿QUÉ ES EL SOP?” (sindrome de Ovario poliquistico).

Y en Virginia, Rivka Vizcardo-Lichter, de 15 años, está organizando manifestaciones fuera de las reuniones de la junta escolar para presionar al distrito del condado de Fairfax para que ofrezca a los estudiantes información sobre clínicas de salud reproductiva, lecciones más detalladas sobre métodos anticonceptivos además de la abstinencia (ya incluye los conceptos básicos, pero quiere más) - y acceso a métodos anticonceptivos.

“Los adolescentes son adolescentes, y algunos adolescentes van a tener relaciones sexuales”, dijo. “Deben recibir educación sobre cómo protegerse de los embarazos no deseados, las ITS [infecciones de transmisión sexual] y el riesgo sexual, especialmente si les quitamos el derecho a... elegir si van a tener un bebé o no”.

Veintinueve estados y el Distrito de Columbia exigen que los estudiantes reciban educación sexual en la escuela, según un rastreador mantenido por el Consejo de Educación e Información sobre la Sexualidad de los Estados Unidos (SIECUS, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro. Treinta estados exigen que las escuelas enfaticen la importancia de la abstinencia, y 16 estados exigen educación sexual de “solo abstinencia”.

Lo que los estudiantes realmente aprenden en el aula varía según el distrito e incluso según el maestro, dijo Laura Lindberg, profesora de salud pública en la Universidad de Rutgers que ha estudiado educación sexual en los Estados Unidos durante tres décadas. Pero a menudo es “demasiado poco y demasiado tarde”, dijo. Su investigación sugiere que menos de la mitad de los adolescentes de EEUU reciben instrucciones sobre dónde obtener un método anticonceptivo antes de tener relaciones sexuales por primera vez, y señaló que la tasa de natalidad de adolescentes en los Estados Unidos (16,7 nacimientos por cada 1000 mujeres en 2019) se encuentra constantemente entre las más altas en el mundo desarrollado, aunque ha ido disminuyendo en los últimos años.

En el parque de Tennessee, Emma Rose deslizó el pulgar por la pantalla de su teléfono, entrecerrando los ojos ante el resplandor, para leer los detalles de la próxima promoción: un concierto al aire libre para recaudar dinero para grupos a favor del aborto. Una protesta en el Capitolio de Tennessee el día en que entra en vigor la prohibición del aborto en el estado.

Botones diseñados por Alyson Nordstrom (foto del Washington Post por William DeShazer)

Luego compartió cómo ella y las tres cofundadoras del grupo, Alyson Nordstrom, Lily Swain y Paige Buckley, todas de 17 años, ven el futuro.

“Queremos comenzar a estructurar grupos en diferentes partes de Tennessee”, dijo Emma Rose. Cada capítulo derivado estaría ubicado en una escuela secundaria diferente en todo el estado.

Entonces esas adolescentes también podrían empezar a enseñarse unos a otros.

En algunas partes del país, los adolescentes enseñando educación sexual a adolescentes no es una idea nueva.

Eso incluye Park City, Utah, donde Carly McAleer comenzó la escuela secundaria hace cuatro años después de haber recibido una educación sexual que “básicamente equivalía a asustar a los estudiantes con fotos realmente grotescas” de infecciones de transmisión sexual. La ley de Utah requiere educación sexual en todas las escuelas, pero prohíbe “la defensa o el fomento del uso de métodos o dispositivos anticonceptivos”, y en su lugar exige que las escuelas “enfaticen la importancia de la abstinencia”.

Para el segundo año, Carly, que ahora tiene 18 años y usa los pronombres they/them, comenzó a buscar una forma de informarse mejor y descubrió el programa del Consejo de Adolescentes de Planned Parenthood. La iniciativa, iniciada en 1989 en el estado de Washington, capacita a los adolescentes para que enseñen educación sexual a otros escolares, luego se asocia con escuelas privadas, distritos escolares o grupos comunitarios dispuestos a organizar lecciones dirigidas por pares sobre temas que van desde el consentimiento hasta la anticoncepción, según la ley estatal y política escolar. Desde su fundación, se ha expandido a 15 estados, y el año pasado 300 adolescentes se ofrecieron como voluntarios en 31 consejos, según Nadya Santiago Schober de Planned Parenthood.

Carly aplicó, entró en su penúltimo año y pronto ingresó a las aulas de la escuela intermedia, sintiendo más que un poco de nervios, para dirigir clases sobre ITS y relaciones saludables. Carly descubrió que la mayoría de los estudiantes, hambrientos de información, eran intensamente curiosos.

Y a Carly le encantaron los momentos que demostraban la diferencia que estaban marcando; por ejemplo, cuando les preguntaron a los estudiantes qué tipo de lubricante se puede usar con los condones, “la sala se quedó en silencio, así que les dije un lubricante a base de silicona o a base de agua”.

El final de Roe parece haber generado más interés en el programa Teen Council, que está a punto de expandirse, dijo Santiago Schober: “Estamos viendo un aumento en el tamaño de nuestros grupos para el próximo año”. En Utah, dijo LE Baldwin, un educador de salud comunitaria del capítulo de Planned Parenthood de ese estado, “hemos tenido interés en las zonas rurales del estado de una manera que no habíamos tenido antes”.

Lindberg, el profesor de Rutgers, dijo que el aumento de jóvenes que abogan por una educación sexual integral es admirable, aunque no sorprende en una generación conocida por su activismo sobre el cambio climático, el control de armas y la libertad de lectura. Advirtió que es importante que los aspirantes a maestros seleccionen la información correcta de la gran cantidad de información errónea disponible en línea.

“Los jóvenes ahora pueden acceder a información en lugares que hace una generación no eran una opción, ya sea un video de YouTube o un Tik Tok o algo en Instagram”, dijo. “Pero tienen que tener cuidado”.

Y, advirtió, cualquiera que presione por más educación sexual enfrentará una fuerte oposición de padres y legisladores en su mayoría conservadores que argumentan que es inapropiado y llevará a los estudiantes a volverse promiscuos, a pesar de una gran cantidad de investigaciones que muestran que se brinda información y servicios de salud sexual a estudiantes no está relacionado con una mayor actividad sexual, y el hecho de que la mayoría de los adultos estadounidenses de todas las líneas políticas apoyan la educación sexual en las escuelas.

Desde la década de 1980, cuando la educación sexual se generalizó en Estados Unidos como un medio para combatir la infección por el VIH, los conservadores y la derecha religiosa han socavado constantemente la disponibilidad de educación sexual en todo el país, dijo Lindberg. Y están especialmente entusiasmados ahora, después de Roe y en medio de furiosas guerras culturales educativas que han generado nuevas leyes que restringen lo que los maestros pueden decir sobre raza, racismo, sexualidad, identidad de género y temas LGBTQ. Como dijo Charles Herbster, un candidato a gobernador que fracasó en Nebraska, en un mitin junto al expresidente Donald Trump en mayo: “Vamos a sacar la educación sexual de las escuelas y volver a ponerla en los hogares a los que pertenece”. (Herbster no respondió a las solicitudes de comentarios).

Un creciente movimiento por los derechos de los padres también está trabajando para limitar lo que los estudiantes aprenden en la escuela sobre el sexo, en parte a través de medidas que aumentan el control de los padres sobre las opciones de lectura de los estudiantes en clase y prohíben los textos sexualmente explícitos. Tiffany Justice, cofundadora del grupo nacional de padres Moms for Liberty, dijo en una entrevista que “la educación sexual integral no tiene cabida en la escuela”. Ella dijo que los distritos escolares de todas partes deberían convocar grupos de padres para determinar qué es “apropiado para la edad” para que los niños aprendan.

Estudiantes de secundaria se tumban en mantas de picnic en una reunión de agosto de Teens For Reproductive Rights (Foto para The Washington Post por William DeShazer)

Tenía un mensaje para los estudiantes que abogan por la educación sexual: “Los adolescentes están siendo presionados por organizaciones activistas, cuyo propósito es educar políticamente a los niños en lugar de alfabetizarlos realmente para que puedan convertirse en guerreros de la justicia social. Eso es lo que el sindicato está tratando de hacer”. dijo, refiriéndose a las organizaciones de maestros, que según Justice están impulsando la doctrina comunista en los niños de Estados Unidos.

En Virginia, el gobernador republicano Glenn Youngkin, quien ganó su cargo haciendo campaña sobre temas educativos, firmó esta primavera una ley que requiere que los distritos escolares notifiquen a los padres cada vez que se incluya material sexualmente explícito en las lecciones y que ofrezcan a los estudiantes alternativas no explícitas si los padres solicitarlos.

Rivka, la adolescente del condado de Fairfax, cree que esta ley pone en peligro el acceso de los estudiantes a la educación sexual. Ella está aún más decidida a persuadir a su distrito escolar para que amplíe su plan de estudios de educación sexual enseñando sobre más opciones anticonceptivas y clínicas de salud reproductiva, además de ofrecer a los estudiantes anticonceptivos gratuitos. Su experiencia con la educación sexual fue “abstinencia el 100 por ciento del tiempo”, dijo.

La educación sexual de Fairfax comprende “un plan de estudios basado en la abstinencia, lo que significa que tanto la abstinencia como la anticoncepción están incluidas en la instrucción”, dijo la portavoz del distrito, Julie Moult, en un comunicado. “La anticoncepción se incluye en la instrucción en los grados 8-12″, agregó, señalando las enseñanzas sobre “métodos anticonceptivos de barrera, hormonales y quirúrgicos”, incluidos los condones. Los padres pueden sacar a sus hijos del programa si así lo desean.

Moult dijo que el distrito menciona a Planned Parenthood como un recurso para “estudiantes que experimentan un embarazo no deseado” en el décimo grado. Pero dijo que “los funcionarios escolares podrían considerar la inclusión de clínicas de salud reproductiva” en el futuro.

Moult le dijo previamente a The Washington Post que dar acceso a los estudiantes a la anticoncepción estaría “fuera del alcance y el propósito” de la educación sexual. La Junta Escolar del Condado de Fairfax votó esta primavera para retrasar una serie de cambios propuestos que habrían ampliado los temas cubiertos en educación sexual y habrían terminado con la segregación de género en algunas clases, una idea que apoya Rivka.

“Tenemos millones de hombres que no saben cómo funciona un período”, dijo Rivka, recordando conversaciones con amigos varones que no tenían ni idea de cosas como tampones y toallas sanitarias. “Los adolescentes simplemente se adentran en estas aguas solos e ignorantes”.

En Tennessee, Alyson Nordstrom ni siquiera se había unido a una marcha cuando Roe se vio amenazada.

Pero el 3 de mayo, sintiéndose más enojada que nunca, le envió un mensaje de Instagram a Emma Rose Smith, quien había ayudado a organizar una protesta de 10.000 personas después del asesinato de George Floyd: “No sé si viste el filtración del borrador de opinión de Roe v Wade de la Corte Suprema, pero algunos de mis amigos y yo [estamos] queriendo armar algo en protesta por eso... Me preguntaba si querían trabajar juntos”.

Emma Rose respondió: “¡A mí también me encantaría!”.

Cada una de las chicas trajo a sus amigas, Lily Swain y Paige Buckley, y nació Teens for Reproductive Rights, aunque no finalizaron el nombre hasta una conversación en una cafetería, cuando también crearon un perfil de Instagram. Su primer evento fue una marcha el 7 de mayo en Nashville Public Square Park por el derecho al aborto; el segundo, un concierto de música a fines de julio que recaudó USD 5.000 para Abortion Care Tennessee.

En ese momento, las chicas comenzaron a repensar lo que podrían lograr. Inicialmente, las cuatro habían pensado que el grupo era “algo de una sola vez”, dijo Lily, “pero luego comenzamos a salir y a conocernos”. Pronto, sus mentes se volvieron hacia la educación sexual.

Alyson, que quiere convertirse en abogada, recordó las lecciones a las que se sentó: “Era como, ‘No tengas sexo’, [y] los chicos se hacen los tontos todo el tiempo”. Emma Rose, que quiere especializarse en inglés y ciencias políticas, tiene recuerdos similares: “En quinto grado, solo dijeron que te podrían crecer los senos y que podrías tener tu período... En noveno grado, mostraron imágenes de enfermedades de transmisión sexual [ y] dijo que esto es lo que obtendrás si tienes sexo”. Paige recordó a la maestra dejando que los niños fueran al patio de recreo mientras las niñas aprendían sobre los períodos. Y Lily, una aficionada a la historia irlandesa, dijo que lo que más llamó la atención fue que sus profesores de educación sexual claramente no querían responder ninguna pregunta.

Eso encaja con la ley de Tennessee, donde la educación sexual no puede incluir instrucción que aliente a los estudiantes a participar en un “comportamiento de no abstinencia”, y los maestros podrían enfrentar una multa de USD 500 si no cumplen.

Los cuatro adolescentes comenzaron a preguntarse: ¿Podemos hacerlo mejor?

El picnic de dos horas en una tarde de sábado súper calurosa de este mes al que asistieron unos 30 estudiantes, en su mayoría niñas, pero también un puñado de niños, fue una prueba. Las niñas hablaron brevemente sobre los temas que quieren cubrir más adelante, incluidas las implicaciones de las nuevas leyes estatales contra el aborto. Pero gran parte de la conversación fue suelta, solo adolescentes hablando.

“Es como si retrocedieras en el tiempo”, dijo una chica sobre el final de Roe.

“Creo que mi preocupación es traer más niños a este mundo”, dijo otro. “El sistema de acogida es terrible”.

Un niño contó una conversación reciente con su madre cristiana devota y compartió consejos para acercarse a los miembros de la familia que están en contra del aborto: “Puede ser aterrador. Pero definitivamente vale la pena hablar con la gente”.

Gran parte de la tarde tuvo la vibra de un lugar frecuentado, con cajas de pizza y música suave. Los adolescentes jugaron juegos de Ninja y Zap. Un niño que llegó en bicicleta, entrenando para el equipo de ciclismo de su escuela secundaria, se ofreció a usar una calcomanía de Adolescentes por los derechos reproductivos en su casco de carreras.

Cuando el reloj marcaba las cinco de la tarde, Alyson buscó la atención de todos una vez más. Tenía deberes que asignar.

“Hay un documental en Netflix”, dijo, alzando la voz. “Se llama Reversing Roe. Habla, literalmente, desde principios de 1900 hasta hace poco, creo que salió justo antes de la inversión real”. Agregó que la película rastrea cómo el aborto “se politizó, lo que originalmente no era en absoluto”.

Los adolescentes tendidos sobre mantas inclinaron la cabeza sobre teléfonos y panfletos para anotar el nombre.

Valerie Strauss del Washington Post contribuyó a este informe.

