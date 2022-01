Murió Richard Leakey, paleoantropólogo y protector de la vida silvestre

Richard Leakey

Richard Leakey, miembro de una reconocida familia de cazadores de fósiles en Kenia, que descubrió restos óseos que iluminaron el estudio de los orígenes humanos y se convirtió en un autor de best-sellers, presentador de televisión y una voz poderosa para la preservación de la vida silvestre africana, murió el 2 de enero en su casa en Kona Baridi en las colinas de Ngong, en las afueras de Nairobi. Tenía 77 años.

La muerte fue confirmada por Trish Sewe, una portavoz de WildlifeDirect, una organización que Leakey ayudó a fundar para proteger a los animales en peligro de extinción. La causa no fue revelada.

Leakey era un keniano de tercera generación descendiente de misioneros ingleses que fueron a África en el siglo XIX. Pasó la mayor parte de su vida en su país natal y siempre se consideró keniano y, en un sentido más amplio, africano. Cuando Kenia se independizó de Gran Bretaña en 1963, Leakey eligió la ciudadanía keniana. Hablaba swahili y otras lenguas africanas.

Sus padres, Louis y Mary Leakey, eran célebres paleoantropólogos que habían estado buscando fósiles en África Oriental desde la década de 1930. Sus descubrimientos de cráneos y otros restos en el desfiladero olduvai de Tanzania ayudaron a demostrar que la vida humana surgió por primera vez en África.

Leakey hizo su primer descubrimiento fósil a los 6 años, la mandíbula de un cerdo gigante extinto, pero durante su juventud no tuvo intención de seguir la profesión de sus padres. Dejó la escuela a los 16 años, se convirtió en piloto y dirigió un negocio de safaris durante unos años. Pero el atractivo de los lechos fósiles siguió siendo fuerte, y su descubrimiento de la mandíbula inferior del género Australopithecus, un homínido temprano, lo trajo de vuelta al campo.

Richard Leakey

Leakey, cuyo entrenamiento provenía de sus padres, no asistió a la universidad ni se llamó a sí mismo científico.

“No soy biólogo. No soy un evolucionista”, dijo a un entrevistador para el trabajo de referencia de Current Biography en 1995. “Soy naturalista”.

Durante un vuelo en avión cerca de la frontera de Kenia y Etiopía en 1967, Leakey miró hacia abajo y vio que la formación geológica que rodea el lago Turkana (entonces llamado lago Rudolf) podría ser una fuente prometedora de fósiles. No se lo contó a su padre hasta que se reunieron con funcionarios de la National Geographic Society en Washington al año siguiente. Leakey, entonces de 23 años, pidió fondos para comenzar a explorar el sitio y recibió una generosa subvención.

Él y un grupo de cazadores de fósiles conocidos como la “pandilla de los homínidos” comenzaron a excavar en el lago Turkana y pronto desenterraron muchos artefactos notables, lo que llevó a una sensación de competencia con su padre y una ruptura de años.

Leakey y su equipo encontraron herramientas de la Edad de Piedra de casi 2 millones de años de antigüedad, un cráneo de Australopithecus y, en 1972, un cráneo de 1,9 millones de años de una especie de cerebro grande que fue un antepasado de los humanos modernos. El cráneo, que era conocido por su número de registro de museo de 1470, finalmente se determinó que pertenecía a una nueva especie, Homo rudolfensis.

Richard Leakey cuando formaba parte del gobierno y decomisó uno de los cargamentos más grandes de marfil

Leakey mostró el cráneo a su padre, cuyo orgullo por el descubrimiento de su hijo llevó a una reconciliación inmediata. Louis Leakey murió días después.

El registro fósil en el lago Turkana llevó a Leakey a proponer una teoría de que las diferentes formas de vida humana temprana no necesariamente se sucedieron entre sí en una línea continua de progreso evolutivo. En cambio, dijo que había evidencia de que al menos tres tipos diferentes de humanos primitivos habitaban el mismo lugar más o menos al mismo tiempo, desde hace 1,5 millones a 2,5 millones de años. La idea es ahora ampliamente aceptada por los científicos, que creen que cuatro formas separadas de los primeros humanos vivieron allí.

“Hizo de África Oriental el campo de juego central para el estudio de la evolución humana”, dijo Lawrence Martin, director del Instituto de la Cuenca de Turkana, que Leakey cofundó en asociación con la Universidad Stony Brook de Nueva York, en un obituario en línea de National Geographic. “Por buena suerte, buena fortuna, buena organización, trabajo duro, realmente golpeó un lugar que resultó ser la madre lode”.

Leakey esbozó sus ideas en varios libros, incluyendo el best-seller “Origins” (1977) y “People of the Lake” (1978), ambos escritos con Roger Lewin. Leakey, quien fue portada de la revista Time en 1977 y fue el anfitrión de una popular serie de la BBC, “The Making of Mankind”, emitida inicialmente en 1981, creía que los primeros eslabones de la cadena evolutiva humana se remontaban a más de 7 millones de años.

En 1984, él y su equipo en el lago Turkana, dirigido por el paleontólogo Kamoya Kimeu, encontraron un esqueleto casi completo de un niño, que se cree que tiene unos 12 años, de la especie Homo erectus. Fechado en 1,5 millones de años, es el esqueleto más completo jamás encontrado de un humano primitivo.

Richard Leakey tras el descubrimiento del esqueleto casi completo del niño de 12 años que cambio su vida

Leakey describió la emoción de descubrir el esqueleto en un libro de 1992 escrito con Lewin, “Origins Reconsidered”:

“¡Qué humano se veía en ese entorno! Fue un momento conmovedor para mí. . . . Esta fue una emoción más profunda, derivada del amplio alcance de la prehistoria que tengo el privilegio de ver en mi trabajo. Me di cuenta de que estaba cara a cara con un eslabón en la cadena que me une, hoy, con los primeros antepasados humanos, criaturas simiescas que vivieron hace quizás 7,5 millones de años”.

Richard Erskine Frere Leakey nació el 19 de diciembre de 1944 en Nairobi, el segundo de tres hijos. (Una hermana murió en la infancia).

Pasó gran parte de su infancia trabajando junto a sus padres. La familia tenía relaciones cercanas con las poblaciones negras nativas de Kenia, lo que una vez llevó a los compañeros de escuela blancos de Leakey a burlarse de él, encerrarlo en una jaula y orinar sobre él.

A mediados de la década de 1960, Leakey fue a Gran Bretaña con el objetivo de continuar su educación, pero se quedó sin dinero y regresó a Kenia con el equivalente a un diploma de escuela secundaria. Además de su investigación de campo y otros proyectos, comenzó a trabajar para los Museos Nacionales de Kenia en 1968. Se convirtió en el director seis años más tarde y fue fundamental para hacer de los museos de ciencia y cultura de Kenia uno de los mejores de África. Emitió un fallo que decía que todos los artefactos desenterrados en Kenia tenían que permanecer en el país.

En 1989, Leakey fue puesto a cargo del Servicio de Vida Silvestre de Kenia, con el objetivo de reducir la caza furtiva de animales salvajes, particularmente elefantes y rinocerontes. Leakey persuadió al Banco Mundial y a otros donantes internacionales para que donaran 150 millones de dólares al país para mejorar la conservación de los animales. Organizó la quema de las reservas de 12 toneladas de marfil incautado en Kenia para evitar que se vendiera. El presidente Daniel arap Moi dio a los guardaparques la autoridad para disparar a los cazadores furtivos a la vista. Leakey renunció al cargo en 1994, después de desacuerdos con los líderes políticos.

Contundente y franco, Leakey no se retractó de los desacuerdos con científicos, opositores políticos o incluso miembros de su familia. Guardaba un arma cargada en su maletín.

“Cuando era jefe del Servicio de Vida Silvestre de Kenia, tenía cinco guardaespaldas, noche y día, las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, dijo Leakey a Newsweek en 2014. “Y los necesitaba. Hubo muchos, digamos, incidentes interesantes”.

El primer matrimonio de Leakey, con Margaret Cropper, terminó en divorcio. Los sobrevivientes incluyen a su esposa desde 1970, la ex Meave Epps, una paleoantropóloga que ha hecho importantes descubrimientos propios; una hija de su primer matrimonio; dos hijas de su segundo matrimonio; dos hermanos; y tres nietos.

Richard Leakey

A lo largo de su vida, Leakey fue propenso a enfermedades y percances, comenzando con una fractura de cráneo en su juventud. Desarrolló una infección que lo llevó a una enfermedad renal crónica y tuvo dos trasplantes de riñón, incluido uno en 1979 de un hermano, Philip, de quien había estado distanciado durante 10 años. (Philip Leakey fue la primera persona blanca elegida para el Parlamento de Kenia).

En 1993, Leakey estrelló su avión monomotor - sospechaba de sabotaje - resultando en la amputación de ambas piernas por debajo de la rodilla. Aprendió a caminar con prótesis en cuestión de semanas. Después de años bajo el sol, desarrolló muchas lesiones cancerosas que tuvieron que ser extirpadas. Se sometió a un trasplante de hígado en 2013.

A mediados de la década de 1990, Leakey ayudó a formar un nuevo partido político llamado Safina (swahili para “el arca de Noé”) para desafiar lo que él veía como el liderazgo político corrupto de Kenia. Fue atacado en la calle por matones con látigos y palos, pero sin embargo fue elegido para el Parlamento, junto con varios otros miembros de su partido.

Fue nombrado jefe de la administración pública de Kenia en 1999, solo para renunciar después de dos años debido a la interferencia política. De 2002 a 2015, Leakey dividió su tiempo entre Kenia y Nueva York, donde fue profesor de antropología en la Universidad de Stony Brook en Long Island y dirigió el Instituto de la Cuenca de Turkana.

Regresó permanentemente a Kenia en 2015, sirviendo como presidente del servicio de vida silvestre del país durante tres años y recaudando dinero para un museo propuesto sobre orígenes humanos.

Richard Leakey

“Estoy decidido”, dijo en 1996, “a no terminar siendo un anciano frágil en una silla de ruedas que no ha hecho nada y, por lo tanto, no tiene nada que valga la pena mirar hacia atrás”.

(c) The Washington Post

Emily Langer, del Washington Post, contribuyó a este informe.

SEGUIR LEYENDO: