¿Qué hace que un comensal deje una propina de 10 mil dólares? Los meseros revelaron sus secretos

Mesera Andrea Jackson fotografiada en el restaurante Annabelle en Washington, DC el 18 de diciembre de 2021. (Foto de Deb Lindsey para The Washington Post).

Michael Zarella le dijo a su personal en el Stumble Inn Bar and Grill en Londonderry, N.H., que no se emocionaran demasiado por una propina que un cliente dejó en una cuenta por menos de 40 dólares el pasado mes de junio. El propietario del restaurante quería asegurarse de que el banco liberara la suma antes de repartir la inusual propina.

El comensal anónimo, a quien Zarella describió a Fox News como un “Joe promedio”, se comió un par chili dogs y papas fritas, que acompañó con una Coca-Cola, una cerveza y un shot de tequila. Luego, “Joe” dio una propina digna de un magnate: 16 mil dólares, finalmente se dividió entre ocho meseros y el personal de cocina de turno ese día de verano.

“Todos pensaron que podría ser una celebridad que estaba aquí, pero no fue así”, dijo Zarella a Fox News. “Él dio el dinero y no quiere que salga nada de relaciones públicas”. Cuando el operador trató de compensar la comida del cliente, se negó.

Las historias positivas sobre generosidad descomunal son hierba gatera durante la temporada navideña. A principios de este mes, una mesera en Arkansas recibió una propina de 4 mil 400 dólares de un grupo de 32 comensales, una propina que su encargado le pidió que compartiera con todo el personal del restaurante.

La buena voluntad estacional y una pandemia en curso explican algunos buenos gestos, pero no todos. (Foto: REUTERS/Peter Nicholls)

Por su parte, Ryan Brandt fue despedido del restaurante Oven & Tap en Bentonville por decirle a su jefe que no podía quedarse con la cantidad total, pero terminó recibiendo 8 mil 700 dólares de una campaña de GoFundMe iniciada por él mismo. Y por azares del destino, otro restaurante la contrató rápidamente.

“¡Es una Navidad anticipada!” Bhaskar Sundriyal, de 37 años, dijo sobre la propina de mil 250 dólares que recibió este mes de un grupo de 10 personas en Rasika en Washington. Sabía que la propina del 40 por ciento no era un error, porque la persona que firmaba el cheque era alguien que acudía con frecuencia y escribió “GRACIAS” en la parte inferior.

La buena voluntad estacional y una pandemia en curso explican algunos buenos gestos, pero no todos. “Esto le pasa mucho”, dice el mesero, oriundo de Nueva Delhi, que cursó sus estudios en la Universidad de Howard y se graduó hace un año con una licenciatura en ingeniería química. Varias veces a la semana, recibe propinas que representan del 50 al 100 por ciento de la cuenta.

Su mayor propina fue en agosto: 6 mil en una cuenta de alrededor de mil 500 dólares para tres personas. (Sí, se trataba de un vino caro). Cuestionó la cantidad y dijo. “La propina tenía demasiados ceros”.

Andrea Jackson, de 54 años, mesera en el exclusivo Annabelle en Washington, también ha trabajado en el moderno restaurante israelí Sababa, dice que un trío de comensales recientemente dejó 150 dólares de propia en una cuenta de 300. (Foto: shutterstock)

Sundriyal se apresura a decir que no todos los gerentes hacen ese tipo de acciones y comparte con sus compañeros de trabajo, tanto a quienes limpian las mesas, como a los cocineros, por la recompensa. “La comida tiene que respaldar la propia”. Como mesero, se ve a sí mismo como “la cara del restaurante” y atiende a los huéspedes en función de las señales que detecta. “No existe un enfoque único para todos” para atender a los clientes. Además, “tiene que haber emoción”, un cuidado genuino, “detrás de la mecánica” de atender a los demás.

Andrea Jackson, de 54 años, mesera en el exclusivo Annabelle en Washington, también ha trabajado en el moderno restaurante israelí Sababa, dice que un trío de comensales recientemente dejó 150 dólares de propia en una cuenta de 300. “¿Son ángeles sin alas?” les preguntó. No, respondieron, simplemente la apreciaron. Al igual que Sundriyal, Jackson dice que no es raro recibir propinas de gran tamaño: 100 en una cena de 50 dólares por aquí, 100 en una mesa de 100 dólares por allá.

A veces, los clientes “devuelven económicamente lo que se les ha dado emocionalmente”, dice el veterano de la hospitalidad de más de 30 años. “Mi modus operandi es dar amor, a todos “. Algunas de sus relaciones con los invitados van más allá del comedor. Varios invitados le enviaron dinero cuando Sababa cerró antes en la pandemia; otros han dejado regalos de Navidad en su casa.

A algunos que les dan propinas les gusta expandir la alegría. Al principio de la pandemia, el Hound + Bottle de 30 asientos en Bremerton, Washington, estaba cerrado, excepto los viernes, cuando los propietarios Jodi y Alan Davis ofrecían cenas para llevar. Un cliente, que solía ser un trabajador de un astillero, ordenaba habitualmente en línea, recogía su comida con una máscara y deslizaba un billete de 50 dólares por el mostrador.

A veces, los clientes “devuelven económicamente lo que se les ha dado emocionalmente”, dice el veterano de la hospitalidad de más de 30 años. “Mi modus operandi es dar amor, a todos “. (Foto: REUTERS/Hannah Beier)

“Esto duró meses”, hasta que el restaurante reabrió para servicio completo en julio, dice Jodi Davis, quien recuerda al cliente como un hombre de pocas palabras llamado Dan, y sólo porque ese es el nombre que firmó en el recibo de su tarjeta de crédito. “Era enorme. La gente como él nos hizo seguir adelante “. Dan, el hombre de los cincuenta dólares, como llegó a ser conocido, puso “viento en nuestras velas”.

Ehsan Bassam, una de las personas generosas en sus propinas, dispuesto a dejar un legado, dijo: “Me gustan los meseros que tratan su trabajo como carreras en lugar de trabajos”.

Un asesor financiero que divide su tiempo entre el Distrito y Miami Beach, Bassam mantiene el horario de un crítico de restaurantes, comiendo fuera de casa todos los días. Calcula que gasta entre 80 mil 90 mil dólares al año en comidas fuera de casa. “Mi refrigerador está vacío y no he ido a una tienda de comestibles en dos meses”, dice Bassam. “Soy un millennial que nunca aprendió a cocinar y me gusta ir a lugares con buena compañía”.

Dos o tres veces por semana, visita Afghan Bistro en Springfield, Virginia, o su hermano más elegante, Aracosia, en McLean, dondequiera que la gerente Eve Masroor, una de los muchos miembros de la familia detrás de los populares restaurantes afganos, esté trabajando.

Masroor, de 35 años, causó tal impresión en Bassam y su familia cuando visitaron por primera vez el Afghan Bistro, que todos en el grupo de seis le dieron la mano al salir del restaurante. En estos días, su orden tiende a ser, “Eve, tú eliges”. (Bassam suena como una persona fácil de hacer feliz. Su consejo para cualquiera que lo atienda: “Mantenga mi bebida llena, ya sea agua o té helado. Me gusta no tener que preguntar nunca”).

Masroor, quien dice que brinda el mismo servicio a todos y “quiere que los clientes se sientan como si estuvieran cenando en nuestra casa”, dice que Bassam generalmente deja entre el 55 y el 65 por ciento de la cuenta, “a veces el 100″. Si bien está agradecida por el dinero, Masroor dice que se lo da a sus demás empleados, para que lo dividan.

Las historias positivas sobre generosidad descomunal son hierba gatera durante la temporada navideña. A principios de este mes, una mesera en Arkansas recibió una propina de 4 mil 400 dólares de un grupo de 32 comensales, una propina que su encargado le pidió que compartiera con todo el personal del restaurante. (Foto: REUTERS/Susana Vera)

El consejo para su personal: ”Se formal y encantador, pero -se tú mismo- y “siente a los invitados”. Conoce el menú tan bien como cualquiera en la cocina: “todas las hierbas y las guarniciones. Son las recetas de mi madre “. También le gusta enviar bebidas y postres gratis a los clientes para “entablar una relación” y obtener comentarios.

Sucedió hace una década, pero el veterano camarero de Washington, Jonathan Crayne, de 66 años, recuerda dos cosas que le ayudaron a conseguir su mayor propina en sus 45 años de carrera en el restaurante: 10 mil dólares de un desarrollador inmobiliario canadiense que aloja algunos tipos de negocios en el lujoso Marcel’s. .Una táctica fue su recomendación de vino honesto, un cabernet sauvignon de Jordan, que fue desafiada por el anfitrión sombrío, quien señaló un vino de culto mucho más caro en la lista. ¿Por qué no Screaming Eagle, entonces con un precio de 5 mil dólares? El desarrollador quería saber. “Jordan es lo que me gusta”, le dijo Crayne. (“No soy un vendedor”, dijo el camarero. “Sólo me vendo a mí mismo”).

Al final de la comida, el comensal le dijo a Crayne: “Nunca nos reímos. Si puedes hacernos reír, te voy a dar un consejo que llega al Washington Post “.

Crayne le contó a la fiesta que se había criado pobre y judío en Baltimore y que había caminado cinco millas hasta la escuela con sus hermanas. “Pero eso es triste”, dijo el anfitrión. Crayne no había terminado. “¡Pero lo hicimos con redes de pesca y tacones altos!” dijo, entre risas por todos lados.

El jefe de Crayne, el chef y propietario Robert Wiedmaier, le pidió al camarero que compartiera la generosidad con el equipo, lo cual hizo. El generoso canadiense volvió a Marcel’s tres veces más y dejó propinas por un total de 30 mil dólares. Hace un par de años, Crayne se sorprendió al encontrar al gran gastador en el bar. “Pasé por un divorcio brutal”, le dijo al mesero VIP. “No soy un multimillonario, sólo un millonario”.

Como de costumbre, Crayne le contó un chiste. A pesar de las circunstancias reducidas del hombre, dice el camarero, “todavía dejó $3 mil dólares.″

SEGUIR LEYENDO: