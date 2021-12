5 formas de afrontar la ansiedad y el estrés de las fiestas

(Shutterstock)

Durante lo que nos dicen que debería ser la época más feliz del año, muchos luchan contra el estrés y la ansiedad relacionados con las reuniones familiares, los preparativos exhaustivos, los viajes y la compra de regalos. Las olas de dolor tienden a llegar con toda su fuerza, y la tristeza de las fiestas puede poner un freno a cualquier disfrute y robarnos la energía y la motivación para comprometernos con el mundo. Mis pacientes también describen frecuentes dolores de cabeza, problemas de sueño y comer y beber más de lo que les gustaría.

Las vacaciones también pueden exacerbar la soledad. Las personas que no cuentan con un sistema de apoyo de buenos familiares o amigos pueden sentirse especialmente abandonadas durante la época en que la unión es la norma. Y las vacaciones suelen empeorar los problemas psicológicos existentes.

“Odio las vacaciones”, dice Stephanie Suesan Smith, una escritora de 56 años de Dallas. “Como los días se acortan y todos los problemas de la familia de origen se agudizan por estas fechas, mi depresión empeora previsiblemente”.

No está sola. Una encuesta de la Alianza Nacional de Enfermos Mentales (NAMI, por sus siglas en inglés) en 2014 encontró que el 64 por ciento de las personas con enfermedades mentales reportaron que las vacaciones empeoraron sus condiciones.

Aquí hay formas de mantenerse resiliente en estas fiestas.

1- Templa las expectativas. No importa cuántas veces hayamos experimentado las crisis de los niños, los pasos en falso de los familiares, la comida quemada o los vuelos cancelados, parece que tenemos expectativas inquebrantablemente altas para las fiestas.

“Ahora hay aún más presión para pasar las mejores fiestas de la historia y compensar el año pasado”, dice Ilyse DiMarco, psicóloga clínica de Summit, Nueva Jersey, y autora de “Mom Brain”. “Poner el listón más bajo sería mucho mejor para nuestra salud mental”.

Tener expectativas más bajas podría ser precisamente la razón por la que los daneses se encuentran sistemáticamente entre los primeros en las encuestas de felicidad, según un artículo de 2006. Tal vez podríamos aprender de ellos y esperar que las cosas no salgan como están previstas.

“Piensa en las vacaciones anteriores, en que no todo fue estupendo, o en que probablemente te costó algún tiempo incluso instalarte en un modo no laboral”, dice Sonja Lyubomirsky, profesora de psicología de la Universidad de California en Riverside y autora de “El cómo de la felicidad: Un nuevo enfoque para conseguir la vida que quieres”. “La clave es apreciar lo que tienes, no lo que quieres”.

Por último, modera tus expectativas sobre las reacciones de los demás a tus regalos, ya que tú sólo eres responsable de elegir los regalos de forma reflexiva; lo que ocurra después está fuera de tu control y es más bien un reflejo del receptor del regalo.

2- Deja de lado los “debería”. Es fácil sentirse abrumado por todas las cosas que deberíamos hacer durante las fiestas. Deberíamos enviar correos electrónicos o tarjetas con los deseos de la temporada. Deberíamos hacer una limpieza a fondo de la casa, buscar todos los regalos de nuestra lista de deseos, cocinar suficientes comidas diferentes para satisfacer los gustos y restricciones de todos, empaquetar suficientes galletas para distribuirlas en el trabajo, etc. La lista de tareas pendientes se convierte siempre en tu enemigo.

“Es útil darse cuenta de que nunca podremos tener todo hecho. No es cuestión de tener una mala lista: todas las listas existen en el reino ilimitado de las ideas”, afirma Oliver Burkeman, autor de “Cuatro mil semanas: Time Management for Mortals” “Una vez que te despojas de la ilusión y aceptas que el ser humano es limitado, te ves obligado a elegir lo que realmente importa”.

Mis pacientes expresan a menudo la creencia de que “si sólo” pudieran crear unas vacaciones perfectas (o un regalo, unas vacaciones, una comida, etc.), en las que todo el mundo lo pasara bien, se sentirían mejor y se superaría el dolor de la pandemia. Pero esta es una trampa de pensamiento común de la que todos somos presa: basar nuestro bienestar en estándares imposibles y en las cosas que no podemos controlar.

En su lugar, abraza la imperfección y la sencillez, haciendo saber a todo el mundo de antemano los ajustes que estás haciendo para reducir el estrés de las vacaciones. “Es liberador aceptar que no existe la perfección, y esto también resonará en los demás”, afirma Burkeman.

Por último, Lyubomirsky advierte que no hay que dejarse llevar por comparaciones sociales poco saludables, amplificadas por las redes sociales. Céntrate en los aspectos de las fiestas que son más significativos para ti y lee las publicaciones de Facebook sobre las fiestas gloriosas con un grano de sal.

3- Deja espacio para todas las emociones. Uno de los efectos más perniciosos de las fiestas perfectas que se muestran en las películas, los anuncios y los medios de comunicación es la expectativa de sonreír, la alegría y la felicidad, todo el tiempo. Aunque estos sentimientos son comunes durante esta temporada, también lo son el dolor, la tristeza y otras emociones negativas.

“Después de la muerte de mi abuelo, nuestra familia, ya de por sí pequeña, tuvo que adaptarse a un asiento vacío en la mesa de las fiestas”, dijo Elana Cohen, una publicista de 31 años de Chicago. “Y ahora es el segundo año que no podemos traer a mi abuela desde su residencia de ancianos; es desgarrador. Pero también estamos agradecidos de poder visitarla y disfrutar realmente de su compañía”.

Las investigaciones demuestran que, en general, las emociones encontradas son mucho más frecuentes de lo que creemos. Y en lugar de ser perjudiciales, a menudo refuerzan la resistencia de una persona durante los periodos de estrés y están relacionadas con tener un fuerte sentido de propósito o significado en la vida.

Además, alejar o reprimir las emociones negativas acaba haciéndolas más fuertes y frecuentes. Así que permita que el dolor y la pena coexistan con las demás emociones. Notar y nombrar los distintos sentimientos, hablar o escribir sobre ellos o expresarlos a través del arte puede ser especialmente beneficioso.

DeMarco también sugiere aportar autocompasión a nuestra experiencia, dándonos cuenta de que es humano luchar durante las fiestas. “Puedes incorporar deliberadamente tradiciones que te recuerden a tu ser querido fallecido, por ejemplo, permitiendo el dolor y la alegría al hablar de ellos”, dice.

4- Esté abierto a nuevas tradiciones. Si te encuentras como rehén de las tradiciones navideñas que cada vez son más difíciles de mantener, puede que sea el momento de replanteártelas.

Piensa en esa complicada receta que requiere varios días de preparación y que da como resultado un bonito plato que, sin embargo, no interesa a tu familia. O la costumbre de reunirse siempre en casa de tu tía Sally, a pesar del previsible tráfico de pesadilla que hay hasta su casa.

¿En qué medida estas tradiciones están en consonancia con tus valores y te acercan a lo que quieres que sea tu vida?

Burkeman sugiere que te des permiso para ir más despacio y reimaginar las vacaciones, por ejemplo, pidiendo comida o quedándote en casa. Puede que decepciones a algunos familiares o amigos, pero “siempre vamos a decepcionar a alguien”, dijo. “Así que más vale que seamos intencionados y reflexivos al respecto”.

Después de que Jim Enderle, de 63 años, jefe de personal hospitalario retirado de la Marina en Quaker Hill (Connecticut), regresara de su despliegue, no pudo disfrutar de las fiestas durante años. Estaba hipervigilante ante cualquier signo de peligro porque los ataques con cohetes y morteros eran más posibles durante esta época del año en Irak. Aunque se había comprometido a no hablar nunca de sus experiencias en la guerra, en consonancia con su actitud de “superarlo y levantarse”, finalmente se derrumbó y empezó a compartir los sentimientos difíciles que aparecían durante las vacaciones y otros momentos.

“Esto nos acercó a mi mujer y a mí más de lo que nunca habíamos estado y dio lugar a nuevas tradiciones durante las vacaciones”, dijo Enderle. “Ahora hablo de los civiles iraquíes que encontré y honro sus dificultades y vidas perdidas hablando de su humanidad”.

5- Toma aire. Cuando, a pesar de todo, las vacaciones resultan abrumadoras y te encuentras atrapado en un círculo vicioso de rumiar, preocuparse y temer, salir al exterior puede proporcionar un rápido alivio.

“La luz, especialmente por la mañana, activa el cerebro y, en general, es importante para tu estado de ánimo y tu salud mental”, afirma Teodor Postolache, profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland. “Es crucial para la mayoría de las personas con trastorno afectivo estacional, pero puede ser útil para muchos de nosotros a medida que los días se hacen más cortos y fríos”.

Cuando esté al aire libre, intente moverse, aunque sólo sea dando una vuelta a la manzana. Tres décadas de investigación avalan los efectos beneficiosos del movimiento en nuestra salud psicológica.

Por último, “intenta tener experiencias que te saquen de tu mente”, dice Jennifer Stellar, profesora adjunta de psicología en la Universidad de Toronto. “Tendemos a sentir asombro en respuesta a una persona u objeto extraordinario que es difícil de comprender, fuera de lo que se encuentra normalmente”. Y el asombro puede mejorar significativamente nuestro bienestar, además de hacernos sentir más conectados con los demás.

Aunque un bello despliegue de luces navideñas o una cascada congelada sean más inspiradores, prestar atención a lo que nos rodea y encontrar lo extraordinario en lo ordinario mientras paseamos por un parque local probablemente también nos ayudará.

Aunque esta temporada navideña no cumpla con sus expectativas e incluya pensamientos y sentimientos no deseados, puede resultar perfectamente imperfecta.

