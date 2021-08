EEUU reveló las identidades de los 13 soldados asesinados en el ataque terrorista perpetrado por ISUS-K en Kabul

El número de víctimas estadounidenses del atentado terrorista del jueves en Afganistán se ha hecho más patente al confirmar el sábado el Departamento de Defensa la identidad de los 13 miembros del servicio estadounidense que murieron.

Un terrorista suicida detonó los explosivos en la puerta del aeropuerto de Kabul, donde las tropas estadounidenses estaban registrando a los evacuados que se apresuraban a salir del país. Al menos otros 18 soldados resultaron heridos en el atentado en el que murieron al menos 170 personas y los 13 miembros del servicio estadounidense. El ataque fue el más mortífero contra las fuerzas estadounidenses en Afganistán desde agosto de 2011, cuando los militantes derribaron un helicóptero Chinook, matando a 30 soldados estadounidenses a bordo.

El sábado, un portavoz del Pentágono dijo que los restos de los miembros del servicio estaban en camino a la Base de la Fuerza Aérea de Dover en Delaware, el primer lugar de tránsito para los miembros del servicio estadounidense muertos en el extranjero.

Muchos de los miembros del servicio asesinados estaban en su infancia en 2001, el año en que los atentados terroristas del 11-S desencadenaron la guerra de Estados Unidos en Afganistán, lo que supone un broche de oro para sus vidas en el momento en que el esfuerzo estadounidense llega a su fin.

Cabo Primero del Cuerpo de Marines Rylee McCollum, 20 años, Jackson, Wyo.

Cabo Primero del Cuerpo de Marines Jared Schmitz, 20 años, de Wentzville, Mo.

Cabo Primero del Cuerpo de Marines David Espinoza, 20 años, de Rio Bravo, Texas.

El miembro del cuerpo hospitalario de la Marina Max Soviak, de 22 años, de Berlin Heights, Ohio

Cabo de la Infantería de Marina Hunter López, 22 años, de Indio, California.

Cabo Primero del Cuerpo de Marines Kareem Nikoui, de 20 años, de Norco, California.

Sargento del Cuerpo de Marines Taylor Hoover, 31, de Utah

Cabo del Cuerpo de Marines Daegan William-Tyeler Page, de 23 años, de Omaha

Sargento del Ejército Ryan Knauss, 23 años, de Knoxville, Tennessee

Sargento del Cuerpo de Marines Johanny Rosario, de 25 años, de Lawrence, Mass.

Cabo del Cuerpo de Marines Humberto Sánchez, 22 años, Logansport, Indiana.

Sargento del Cuerpo de Marines Nicole Gee, 23 años, de Roseville, California.

El cabo primero del Cuerpo de Marines Dylan R. Merola, de 20 años, de Rancho Cucamonga, California.

Kareem Nikoui, 20 años , de Norco, California: Steve Nikoui vio por primera vez a los marines acercándose a su casa en la pantalla de su teléfono móvil conectada a la cámara del timbre de su puerta, y supo lo que significaba su llegada, según declaró al Daily Beast. Su hijo, el soldado de primera clase Kareem Nikoui, había estado en Kabul y seguía de cerca las noticias y las visitas que llegaban a su casa en Norco, California, dijo al medio, consciente de que el protocolo militar consiste en enviar oficiales de notificación para dar noticias sombrías.

Los marines llegaron el jueves por la noche, aturdidos y emocionados, dijo. Quería asimilar la noticia antes que cualquier otro miembro de la familia, para poder cargar con la responsabilidad de decírselo él mismo. “Todavía estoy en shock. No he sido capaz de asimilar todo lo que está pasando”, dijo al medio. “Nació el mismo año en que empezó, y terminó su vida con el final de esta guerra”.

Paul Arreola, un amigo cercano de los Nikoui, dijo en una breve entrevista con The Washington Post que la muerte de Nikoui devastó a la familia, pero que la fe les ha ayudado a perseverar. “Era una persona increíble con un gran corazón”, dijo Arreola, añadiendo que la familia estaba a punto de partir hacia Dover.

La noticia de la muerte de Nikoui se extendió por la comunidad al este de Los Ángeles. No está lejos de Camp Pendleton, donde Nikoui estaba destinado, dijo su padre. En ocasiones, Nikoui llevaba a su casa a un escuadrón de marines, donde se sentaban a comer comida casera, dijo su padre al Daily Beast.

El padre de Nikoui arremetió contra los oficiales militares y el presidente Joe Biden por el desastroso ataque. El Pentágono ha dado pocas respuestas sobre cómo se produjo el ataque, diciendo que hay claros fallos. Pero los funcionarios también han dicho que el trabajo de búsqueda de los evacuados afganos los expuso a un tremendo riesgo.

“Estoy realmente decepcionado por la forma en que el presidente ha manejado esto, y aún más por la forma en que los militares lo han hecho. Los comandantes sobre el terreno deberían haber reconocido esta amenaza y haberla abordado”, dijo Steve Nikoui a Reuters.

La ciudad de Norco añadirá el nombre de Nikoui a una plaza conmemorativa que reconoce a los miembros del servicio local muertos en acción, dijo la ciudad en Twitter.

Rylee McCollum, de 20 años, de Jackson, Wyo: El marine se casó en febrero, el día de San Valentín, antes de ser enviado al extranjero en su primer despliegue en abril. Los recién casados estaban esperando su primer hijo.

Luego, hace dos semanas, la soldado de primera clase Rylee McCollum, de 20 años, fue trasladada a Afganistán para ayudar en la misión de evacuación, dijo la hermana de McCollum, Roice McCollum, en una entrevista.

Roice McCollum dijo que su familia y la esposa de McCollum, Jiennah, que vive en San Diego, han estado devastadas, pero “sabíamos que él estaba donde quería estar: sirviendo a su país. Y eso nos da un poco de paz y consuelo”.

Rylee McCollum, apenas un bebé el 11 de septiembre, creció en Jackson, Wyo, y quiso alistarse en las fuerzas armadas desde que tenía 2 años, dijo su hermana.

“Se alistó el día que cumplió 18 años”, dijo Roice McCollum. “Ese fue su plan toda la vida”.

“Siempre fue mucho más grande en carácter y en espíritu que físicamente”, dijo Arlotta. “Siempre fue mucho, mucho más grande. Es decir, francamente, creo que era mucho más grande que todos nosotros”.

McCollum conoció a su esposa después de trasladarse a San Diego para asistir al campamento de entrenamiento tras el instituto. Cuando le quedaban pocas semanas para terminar su primer período de servicio, su familia esperaba que llegara a casa justo a tiempo para conocer a su nuevo hijo o hija; los recién casados querían que el sexo del bebé fuera una sorpresa.

Nicole Gee, 23 años , de Roseville, California: En la noche del 20 de agosto, el Departamento de Defensa publicó en Twitter varias fotos de miembros del servicio estadounidense cuidando de bebés en medio de la caótica evacuación de Kabul.

Una de las fotos mostraba a una joven marine de uniforme mientras sostenía cuidadosamente a un bebé en sus brazos. Llevaba el pelo largo recogido en un moño y tenía armas a ambos lados. Sin embargo, su rostro era amable mientras miraba al pequeño. El miembro del servicio era la sargento Nicole Gee, que menos de una semana después moriría en el ataque terrorista a las afueras del aeropuerto. Su muerte fue confirmada el sábado por su padre, Richard Herrera, a través de un breve intercambio de mensajes con The Post.

Las cuentas de Gee en las redes sociales mostraban a una marine dedicada y a una amiga cariñosa. En febrero, publicó un homenaje a su compañero por su ascenso a sargento, mostrando grandes sonrisas a través de sus máscaras “antes de quedar atrapados en la cuarentena previa al despliegue”.

En junio apareció una foto de ella montando un camello en Arabia Saudí mientras llevaba el uniforme. Sonrió de oreja a oreja. Luego, el 2 de agosto, publicó una foto desde Kuwait marcando su ascenso a sargento. La última publicación de Gee en Instagram antes de su muerte fue una foto de ella ayudando a los evacuados a subir a un avión en el aeropuerto internacional Hamid Karzai. En su penúltima publicación, también de uniforme, volvió a publicar la foto del Departamento de Defensa en Twitter. El pie de foto: “Amo mi trabajo”.

La noticia de su muerte provocó una avalancha de amor y dolor por parte de amigos y familiares. “Mi mejor amiga. 23 años. Se ha ido. Encuentro la paz sabiendo que dejó este mundo haciendo lo que amaba. Era una marine de los marines. Se preocupaba por la gente. Amaba ferozmente. Era una luz en este mundo oscuro”, escribió una amiga, Mallory Harrison, en un homenaje publicado en Facebook el viernes por la noche.

Jared Schmitz, 20 años , de Wentzville, Mo.: Mark Schmitz, el padre de Jared, confirmó su muerte en una breve llamada telefónica con The Post. Dijo que su hijo había sido un marine desde 2019.

Anteriormente, el viernes, dijo a la estación de radio KMOX de St. Louis que su hijo, que estaba en su primer despliegue, siempre había querido servir a su país en el ejército.

“Su vida significaba mucho más. Estoy increíblemente devastado por no poder ver al hombre en el que se estaba convirtiendo rápidamente”, dijo Schmitz a la emisora de radio.

Mark Schmitz dijo a la emisora que le informaron de la muerte de su hijo después de que llamaran a la puerta en mitad de la noche.

“Los marines vinieron anoche a las dos y cuarenta de la mañana para darnos la horrible noticia”, dijo Schmitz a KMOX.

Schmitz dijo que su hijo fue incansable en su preparación como marine.

“Esto era algo que siempre quiso hacer, y nunca he visto a un joven entrenar tan duro como él para ser el mejor soldado que podía ser”, dijo Mark Schmitz.

David Espinoza, 20 años , de Río Bravo, Texas: El miércoles, Elizabeth Holguin recibió una llamada de su hijo, destinado en Kabul. Antes de colgar, le dijo “Te quiero”, dijo ella al Post. Esa fue la última vez que hablaron.

Inspirado por la perspectiva de ayudar a los demás, Espinoza siempre había soñado con ser un Marine, dijo su madre. Se alistó después de graduarse en el instituto.

“Era su vocación y murió como un héroe”, dijo Holguín.

Holguin lo recordaba como un joven tranquilo y de voz suave que disfrutaba pasando tiempo con su familia y amigos. Ahora, su corazón tiene “un agujero del tamaño de David que nadie puede llenar”, dijo.

Espinoza se graduó en 2019 de la escuela secundaria Lyndon B. Johnson en Laredo, Texas. El representante Henry Cuellar, demócrata de Texas, dijo que “encarnaba los valores, el valor y la dedicación” de los miembros del servicio del país.

Espinoza procedía de Río Bravo, un pequeño enclave predominantemente hispano situado a unos 15 kilómetros de Laredo, donde aún viven su madre, su padrastro y sus tres hermanos menores. La noticia de la muerte de Espinoza, dijo el congresista, fue inesperada y “golpeó cerca de casa”.

“Cuando se habla de la frontera, se tiende a olvidar a la gente buena y patriótica que cree en nuestro país”, dijo. “David es ciertamente uno de esos ejemplos de lo que tenemos aquí en la frontera: un joven que atravesó el mundo tratando de poner a salvo a estadounidenses y aliados de Estados Unidos”.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ordenó bajar las banderas a media asta para honrar a los miembros del servicio estadounidense muertos, incluido Espinoza.

“Estos héroes nunca deben ser olvidados”, escribió Abbott en Twitter.

Hunter López, de 22 años, del condado de Riverside (California): López, cabo del Cuerpo de Marines, formaba parte de una familia con fuertes raíces en las fuerzas del orden del sur de California. Su madre es ayudante del sheriff y su padre es capitán del sheriff en el condado de Riverside, según un comunicado emitido por la Asociación de Sheriffs de Riverside en el que se confirma su muerte.

López tenía planes de unirse a ellos como ayudante del sheriff después de su despliegue.

“Hunter fue víctima de una maldad despiadada y fue asesinado porque llevaba el uniforme de los Marines de Estados Unidos con amor y orgullo”, dijo la asociación. “Toda nuestra comunidad siente la angustia y lloramos la muerte de Hunter, que respondió a la llamada para servir, defender y proteger a nuestra nación”.

“Al igual que sus padres, que sirven a nuestra comunidad, ser marine para Hunter no era un trabajo; era una vocación”, dijo la asociación.

Maxton Soviak, 22 años , de Berlin Heights, Ohio: Nativo del norte de Ohio, Soviak planeaba hacer carrera en la Marina, dijo su familia en un comunicado.

“Max era un hijo maravilloso que amaba a su familia, a su comunidad y estaba orgulloso de servir en la Marina de los Estados Unidos. Estaba entusiasmado con las oportunidades que le ofrecería la Marina”, dijeron. “Estamos increíblemente orgullosos de su servicio a nuestro país”.

Se graduó en 2017 en el Edison High School, que publicó un comunicado lamentando su pérdida.

“Max era un buen estudiante que participaba activamente en los deportes y otras actividades a lo largo de su carrera escolar. Era muy respetado y querido por todos los que lo conocían. Max estaba lleno de vida en todo lo que hacía”, dice el comunicado.

Esos esfuerzos atléticos incluyeron un equipo de lucha libre campeón del estado, dijeron sus padres a The Post, y viajes consecutivos a las semifinales con el equipo de fútbol.

Sus últimas palabras a su madre a través de video chat, Kip y Rachel Soviak dijo a The Post en un comunicado, fueron de consuelo.

“No te preocupes, mamá, mis chicos me tienen; no dejarán que me pase nada”, relataron sus padres. " . . . Hoy se ha dado cuenta de que se han ido todos juntos”.

Su hermana Marilyn Soviak publicó un homenaje en Instagram, diciendo que su hermano menor estaba en Afganistán sirviendo como médico. Fue el único marinero muerto en el ataque.

“Mi hermoso, inteligente, al ritmo de su propio tambor, molesto y encantador hermanito fue asesinado ayer ayudando a salvar vidas”, escribió. “Mi corazón está en pedazos y no creo que vuelvan a encajar bien”.

Le sobreviven Kip y Rachel Soviak y otros 12 de sus hijos. Sus padres ofrecieron consuelo a las otras familias directamente afectadas por el ataque del jueves.

“Nos gustaría ofrecer nuestras condolencias a las familias que también perdieron a un ser querido ayer”, dijeron los Soviak a The Post el viernes, “y desear una pronta recuperación a los que resultaron heridos.”

Taylor Hoover, 31 años , de Utah: El representante Blake Moore, republicano de Utah, identificó en Twitter al sargento del Cuerpo de Marines Taylor Hoover como uno de los miembros del servicio muertos. La familia de Hoover confirmó la noticia en una breve llamada telefónica.

“Estaremos siempre agradecidos por su sacrificio y su legado. Pasó sus últimos momentos sirviendo a nuestro estado y nación, y nunca olvidaremos su inquebrantable devoción”, tuiteó Moore.

El marine se graduó en el instituto en 2008, según su perfil de Facebook. Su familia lo recordará como un verdadero héroe, dijo su padre Darin Hoover.

“Es un verdadero héroe. E hizo lo que le gustaba hacer, servir a los Estados Unidos”, dijo.

Daegan William-Tyeler Page, 23 años , de Omaha: Fanático “acérrimo” de los Chicago Blackhawks y amante de los animales, Page estaba deseando volver a casa después de su tiempo de servicio en el Cuerpo de Marines, con base en Pendleton, California, dijo su familia en un comunicado.

“Para sus hermanos menores, era su gimnasio de la selva favorito y para sus amigos, era un tipo genuinamente feliz con el que siempre se podía contar”, dijeron. “Después de terminar su alistamiento, Daegan planeaba volver a casa e ir a una escuela de comercio local, posiblemente para convertirse en un liniero”.

Page se crió en Omaha, donde fue miembro de los Boy Scouts. Se unió al Cuerpo de Marines en 2019 después de graduarse de la escuela secundaria Millard South, según el comunicado.

“Daegan siempre será recordado por su dura coraza exterior y su gigantesco corazón”, dijo su familia.

El representante Don Bacon, republicano de Nebraska, dijo que tenía el “corazón roto” al enterarse de la muerte de Page.

“El cabo Page es un héroe estadounidense que dio la última medida de devoción”, dijo Bacon en un comunicado. “Sirvió a su país con honor, y su servicio nunca será en vano”.

Ryan Knauss, 23 años , Knoxville, Tennessee: Cuando Knauss estaba en segundo grado, garabateó en su anuario: “Quiero ser un marine”, y se dibujó a sí mismo con el uniforme, dijo uno de sus antiguos compañeros de clase a WBIR.

En la escuela secundaria, Knauss se unió al programa JROTC. Y después de graduarse en 2016, se alistó en el ejército, dijo el abuelo de Knauss, Wayne Knauss, a WATE.

“Un joven motivado que amaba a su país”, dijo Wayne Knauss al medio.

Los funcionarios locales publicaron homenajes a su servicio. “Por muy desgarradores que sean esos acontecimientos, es aún más difícil cuando golpea a casa de esta manera”, escribió en Twitter el alcalde del condado de Knox, Glenn Jacobs. “Ryan y sus compañeros de servicio representan lo mejor de América: patriotas dispuestos a dar su vida en defensa de nuestra gran nación”

Humberto Sánchez, de 22 años , de Logansport, Indiana: Antes de que Sánchez se uniera a los Marines, era conocido en su ciudad natal por hacer reír a la gente.

“Era una luz que estaba encendida 24 horas al día, 7 días a la semana”, dijo a The Washington Post Kennedy Rickerd, que fue a la escuela con Sánchez desde la primaria hasta la secundaria. “Todo el mundo le quería”.

El alcalde de Logansport, Chris Martin, dijo el viernes por la tarde que se le había roto el corazón al saber que un nativo de su ciudad de 18.000 habitantes en el norte de Indiana había muerto en el ataque.

“Este joven aún no había cumplido los 30 años y todavía tenía toda su vida por delante”, escribió Martin en Facebook. “Cualquier plan que pudiera tener para su vida post-militar fue entregado en sacrificio debido al corazón que exhibió al ponerse en peligro para salvaguardar las vidas de otros”.

Rickerd dijo que un recuerdo destaca de más de una década de asistir a la escuela con Sánchez. En 5º grado, Sánchez y algunos de sus amigos participaron en un concurso de canto para interpretar “All the Single Ladies” de Beyonce, con sus característicos movimientos de baile. Ganaron, y nadie más se acercó, recuerda.

“Ese es el tipo de persona que era Humberto, siempre”, dijo Rickerd. “Estaba constantemente bromeando, constantemente riendo, constantemente tratando de hacer sonreír a la gente”.

Johanny Rosario, 25 años , de Lawrence, Massachusetts: Johanny Rosario no pudo asistir al baile de graduación de su instituto. Así que años después, su amiga y ex marine, Nastassia Hyatt, organizó un baile sorpresa el año pasado. Un vídeo del evento muestra a Rosario radiante con un vestido mientras baja las escaleras decoradas con globos en forma de 2020.

“Este fue uno de los días más felices de tu vida y de la mía”, escribió Hyatt al rendir homenaje a su amiga. “La sonrisa en tu cara”.

Procedente de Lawrence, Massachusetts, una ciudad con una gran población dominicana, Rosario estaba orgullosa de sus propias raíces en la nación caribeña.

“Feliz Día de la Independencia a mis queridos dominicanos”, publicó en español en Facebook en 2019. “Hoy brindamos por el #OrgulloDeSerDominicano”.

El viernes por la noche, Sonia Guzmán, embajadora de la República Dominicana en Estados Unidos, tuiteó en honor a Rosario. “Compartimos el dolor de su familia y amigos, también de toda la comunidad dominicana de Lawrence”, subtituló una foto de Rosario de pie frente a una bandera estadounidense. “¡Paz a su alma!”

“Tenemos el corazón roto por la muerte de los hombres y mujeres del servicio debido al bombardeo en Kabul esta semana”, dijo el alcalde de Lawrence, Kendrys Vásquez, en un comunicado.

Vásquez añadió que había estado en contacto con la familia de Rosario. Sus parientes, según el comunicado, pidieron privacidad y solicitaron que “su ser querido sea reconocido como el héroe que era”.

Los elogios y homenajes empezaron a llover en las redes sociales por parte de amigos e infantes de marina que describieron a Rosario como “una hermosa persona por dentro y por fuera” y como una “gran mentora de sus infantes de marina subalternos.”

