En un discurso en la cumbre Never Is Now de la Anti-Defamation League, Cohen habló con su propia voz mientras criticaba a las compañías de redes sociales que llamó “una alcantarilla de fanatismo y teorías de conspiración vil”, apuntando a los líderes de Google, YouTube y Twitter por no eliminar más activamente el discurso de odio de sus plataformas. Pero reservó su crítica más mordaz para Mark Zuckerberg de Facebook, a quien llamó “inexplicable” y lo comparó con Julio César durante el Imperio Romano.