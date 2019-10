En lo subsecuente, nosotros y otras personas hemos hecho pruebas en cabras y delfines, e incluso en murciélagos. Los murciélagos criados por personas pueden seguir los gestos de los humanos, pero los murciélagos criados por otros de su misma especie no lo hacen. Lo que importa es la experiencia temprana de la vida. Eso es lo que determina si un animal será sensible o no a lo que la gente hace.