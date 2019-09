El año pasado, funcionarios federales reportaron un aumento de vapeo entre los estudiantes de secundaria y preparatoria, incitando a la FDA a proponer restricciones a muchos cigarros electrónicos con sabor. La propuesta, que no está finalizada, prohibirá la venta de productos de vapeo dulces y afrutados para niños en las tiendas que permiten a menores o que no tienen áreas para adultos separadas. Además, esta no cubre los productos con sabor a meta o mentol.