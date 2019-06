Pero no fue hasta el año 2005 que los compañeros de Hoegel le cazaron en el acto mientras administraba Ajmalina, un medicamento utilizado para provocar contracciones arrítmicas cuando se detecta un trastorno determinado del rimo cardíaco. En cuestión de días, su paciente había muerto, pero el hospital no alertó a las autoridades hasta que Hoegel había matado a otra persona, según informó The Guardian.