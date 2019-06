Tras la puerta apareció Ray Vannieuwenhoven. Un viudo de 82 años, conocido en la zona como "old Ray" ("el viejo Ray"), según Associated Press (AP), un afable señor que ayudaba a los vecinos a reparar sus quitanieves y cortadoras de césped. A menudo se le veía escarbando en el vertedero local buscando piezas para las máquinas. Más allá de su reputación de tener mal carácter cuando bebía, no había ninguna otra mancha en la posición de Vannieuwenhoven en Lakewood, y él no había tocado una botella de alcohol en años debido a su estado de salud.