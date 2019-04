La gente con perros, en otras palabras, es un poco más feliz que los que no tienen mascotas. Los que están en el equipo de los gatos, por otro lado, son significativamente menos felices que los que no tienen mascotas. Y tener ambos parecer cancelarse unos anularse en cuanto a felicidad. (Dado que alguien está obligado a preguntar, no es posible hacer este mismo tipo de análisis, por ejemplo, con dueños de conejos, lagartos o peces, ya que no hay suficientes de esas personas en la encuesta para hacer una muestra estadísticamente válida).