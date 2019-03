Los peces antiguos atrapaban en sus branquias gotas de vidrio mientras nadaban, con la boca abierta, bajo la extraña lluvia. Después, olas grandes y feroces arrojaron animales hacia la tierra seca, y nuevas olas los enterraron bajo el lodo. Científicos de Dakota del Norte recientemente desenterraron los fósiles de estos peces: ellos murieron en los primeros minutos u horas después de que el asteroide cayera, de acuerdo con un estudio publicado el viernes en Proceedings of the National Academy of Sciences, un descubrimiento que ha desatado un gran entusiasmo entre los paleontólogos.