Juega con nuestro narcisismo y nuestros instintos competitivos, es un poco diferente del juego "Hot or Not", pero para las personas mayores en Facebook que saben que sus amigos serán amables, y no sinceros, alienta la malicia y alimenta nuestro apetito por schadenfreude ("Los años no han sido amables con él …"). Impulsa las industrias para la juventud, los proveedores de cremas antiarrugas, botox y cirujanos estéticos. También es curiosamente moralista con su suposición implícita de que tenemos el deber de mantener nuestro cadáver en buena forma. Y despierta creencias atávicas sobre la moralidad y el cuerpo, como si nuestro rostro, como la pintura en la antigua escuela de Dorian Gray, fuera un registro físico de nuestras obras. ¿Es eso, quizás, por qué tantas de las imágenes publicadas como parte del desafío se parecen extrañamente a las fotos tomadas para la evaluación jurídica?