Según los reportes de The Washington Post y The New York Times, la estrategia de la administración es iniciar conversaciones con los talibanes con el objetivo de ampliarlos para incluir al gobierno de Ghani y Pakistán. Para tentar a los rebeldes, los funcionarios estadounidenses no establecen condiciones previas: el secretario de Estado, Mike Pompeo, insinuó en un reciente viaje a Kabul que la presencia de Estados Unidos y otras fuerzas extranjeras podría ser un tema de negociación. Parece razonable y probablemente necesario, siempre que no se contraigan compromisos de retirada de los Estados Unidos antes del inicio de las conversaciones de paz que incluyan al gobierno afgano.