En un estudio publicado el año pasado, Tsugawa descubrió que los pacientes tratados por mujeres médico en Estados Unidos tenían tasas de mortalidad y de readmisión a los hospitales significativamente más bajas que las que atendían los médicos varones en el mismo centro. Estos hallazgos pueden no ser traducibles directamente a Japón, pero Tsugawa cree que no es prudente excluir a posibles doctoras. El hombre argumentó que aunque las tasas de abandono del trabajo en el área médica son mucho más altas que las de los hombres, no es el papel de las escuelas de medicina solucionar eso. "Su trabajo, su función y su misión es preparar a los médicos. Su misión no es garantizar una fuerza laboral óptima en Japón", apostilló.