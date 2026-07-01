Petro respondió a denuncia sobre cifras maquilladas en el empalme y defendió su Gobierno: “Superó las metas sociales”

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, denunció presuntas irregularidades identificadas durante el empalme que se llevó a cabo con el saliente Gobierno del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con el economista, el equipo encontró “cifras maquilladas y preocupaciones”.
Según explicó a Blu Radio, uno de los aspectos que generan inquietud es el déficit fiscal que, al parecer, es superior al reportado oficialmente por la administración. “Hay deudas del sistema de salud y del sistema energético que no han sido reconocidas hasta este momento. Eso genera un incremento en el déficit fiscal y solamente podremos conocer su verdadera dimensión cuando estemos ejerciendo el gobierno”, señaló el vicepresidente electo al informativo citado.
El presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto a través de su cuenta de X. En la publicación, defendió su Gobierno y aseguró que las cifras oficiales dejan en evidencia el éxito que tuvo en el cumplimiento de metas sociales.
“Toda la información que suministro es del DANE y su metodología es la misma que la que usó el gobierno de Duque y Restrepo. No les gustan los números porque saben a esta altura que mi gobierno superó las metas sociales. Espero que el camino planteado por Abelardo sea capaz de superar las metas sociales de mi gobierno”, aseveró.
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