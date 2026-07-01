Colombia

Petro respondió a denuncia sobre cifras maquilladas en el empalme y defendió su Gobierno: “Superó las metas sociales”

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aseguró que hay preocupaciones sobre los datos entregados por la administración y afirmó que el déficit fiscal puede ser más alto

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El presidente Gustavo Petro aseguró que espera que Abelardo de la Espriella supere el éxito que tuvo en el cumplimiento de metas - crédito Kylie Cooper/Reuters
El presidente Gustavo Petro aseguró que espera que Abelardo de la Espriella supere el éxito que tuvo en el cumplimiento de metas - crédito Kylie Cooper/Reuters

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, denunció presuntas irregularidades identificadas durante el empalme que se llevó a cabo con el saliente Gobierno del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con el economista, el equipo encontró “cifras maquilladas y preocupaciones”.

Según explicó a Blu Radio, uno de los aspectos que generan inquietud es el déficit fiscal que, al parecer, es superior al reportado oficialmente por la administración. “Hay deudas del sistema de salud y del sistema energético que no han sido reconocidas hasta este momento. Eso genera un incremento en el déficit fiscal y solamente podremos conocer su verdadera dimensión cuando estemos ejerciendo el gobierno”, señaló el vicepresidente electo al informativo citado.

El presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto a través de su cuenta de X. En la publicación, defendió su Gobierno y aseguró que las cifras oficiales dejan en evidencia el éxito que tuvo en el cumplimiento de metas sociales.

“Toda la información que suministro es del DANE y su metodología es la misma que la que usó el gobierno de Duque y Restrepo. No les gustan los números porque saben a esta altura que mi gobierno superó las metas sociales. Espero que el camino planteado por Abelardo sea capaz de superar las metas sociales de mi gobierno”, aseveró.

El presidente Gustavo Petro aseguró que su Gobierno superó las metas sociales - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro aseguró que su Gobierno superó las metas sociales - crédito @petrogustavo/X

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