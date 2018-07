Entre los registros que los israelíes dijeron que no pudieron compartir estaban documentos que contenían información de diseño para una bomba nuclear. Funcionarios israelíes afirmaron que los documentos fueron entregados a los iraníes por una fuente extranjera, pero no especifican si el proveedor original era un gobierno o un ciudadano extranjero que opera de manera independiente. Se sabe que Irán adquirió información sobre la construcción de centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio del científico paquistaní Abdul Qadeer Khan, que se dedicó a vender información nuclear sensible a finales de los años ochenta. Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos creen que Khan aprobó planos parciales de un dispositivo nuclear chino para, al menos, uno de sus clientes internacionales. El IAEA también evaluó que Irán obtuvo información sobre el diseño de las armas, pero las pruebas fueron difíciles de obtener y los funcionarios iraníes negaron el reclamo.