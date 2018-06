El caso –y sus imágenes impactantes- apareció en un informe titulado La migración de la Dirofilaria repens que fue publicado en el New England Journal of Medicine, que detalla un caso de una mujer de Rusia que tuvo ese parásito a través de la picadura de un mosquito. El informe indica que la mujer, que no fue identificada, comenzó a mostrar síntomas tras viajar a un área rural no muy lejos de Moscú, donde "recuerda haber recibido varias picaduras de mosquito".