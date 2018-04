Un obituario de The Associated Press que apareció en the New York Times describió a Simmons de esta manera: "Si alguien era responsable de la fundación de los Segundos Caballeros del Ku Klux Klan, era el Sr. Simmons, predicador, vendedor ambulante y promotor de organizaciones fraternales. De su "su palacio imperial" en Peachtree Road, en Atlanta, el Imperial Wizard Simmons gobernó el "Imperio Invisible" de sus seguidores con sábanas de cama".