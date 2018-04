El streaming refleja lo que las personas realmente escuchan por sí mismas, cuando se les proporcionan infinitas opciones que no están del todo limitadas por lo que los programadores de radio, los minoristas y los ejecutivos de las compañías discográficas ponen delante de ellos. Los servicios de transmisión, "se basan más en los datos y da a al gente lo que quiere, porque es ilimitada", explica Steve Knopper, autor de Appetite for Self-Destruction: The Spectacular Crash of the Record Industry in the Digital Age. "No arriesgas con Spotify por hay muchos lugares diferentes para poner cosas. Si pones algo y no recibes visitas, puedes quitarlo. En cuanto a los datos, es una experiencia más pura".