La idea de que las personas gastarán dólares reales en objetos virtuales no es nueva, por supuesto. Tencent Holdings Ltd., Activision Blizzard Inc., Valve Corp…. todas estas empresas están ganando millones vendiendo trajes, gemas, armas, sombreros virtuales… Pero una confluencia de situaciones ha puesto de relieve cuán grande será la próxima ola de comercio imaginario.