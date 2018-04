Stephanie Izard, chef y copropietaria de Girl and the Goat y ganadora de Top Chef, es una gran admiradora del moderno restaurante italiano Lilia en Williamsburg, en Brooklyn. De hecho, ella dice que es su lugar favorito de todo Nueva York. "Me encanta el mafaldini", dice Izard. "Es un lugar muy creativo y me enamoré tanto de la forma de la pasta que salí a comprar el mismo patrón para mi máquina de pasta". Plato favorito: Mafaldini con pimienta rosa y parmigiana. 567 Union Ave., Williamsburg, Brooklyn.