Fiscalía desmantela red de préstamos ilegales en Sonora

Además, las autoridades encontraron cocaína durante el cateo, lo que permitió detener en flagrancia a cuatro personas, entre ellas el presunto operador del esquema. Crédito: Fiscalía de Sonora

La Fiscalía de Sonora desarticuló un presunto esquema ilegal de préstamos en Agua Prieta tras ejecutar un cateo que derivó en la detención de cuatro personas y el aseguramiento de cerca de mil 500 tarjetas bancarias de posibles víctimas.

El operativo se realizó el 5 de julio en un domicilio ubicado entre las calles 20 y 21 de la colonia Sal Si Puedes. La diligencia fue coordinada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) en conjunto con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Policía Municipal (PM).

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La denuncia que activó la investigación

El cateo se desprendió de una investigación iniciada tras la denuncia de una mujer de 41 años, cuya identidad fue reservada. La víctima declaró haber sido privada de la libertad, agredida físicamente con un arma de fuego y amenazada de muerte junto con su familia.

Los delitos investigados son privación ilegal de la libertad agravada, robo agravado y amenazas. La denuncia permitió a las autoridades localizar el inmueble donde presuntamente operaba la red y obtener la orden de cateo.

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Mil 500 tarjetas bancarias y un esquema de usura

El hallazgo que reveló la dimensión del presunto esquema fue el de aproximadamente mil 500 tarjetas bancarias pertenecientes a terceros, acompañadas de sus números de identificación personal (NIP).

El hallazgo que reveló la dimensión del presunto esquema fue el de aproximadamente mil 500 tarjetas bancarias pertenecientes a terceros, acompañadas de sus números de identificación personal (NIP). Crédito: Fiscalía de Sonora

De acuerdo con los datos obtenidos por la FGJES, uno de los detenidos presuntamente encabezaba una operación de préstamos ilegales en la que retenía las tarjetas y los NIP de sus deudores como garantía. Con ese mecanismo, realizaba retiros semanales de las cuentas de las víctimas bajo el concepto de intereses, sin que estas pudieran recuperar el control de sus propios recursos financieros.

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Cuatro detenidos en flagrancia

Durante el operativo fueron arrestados en flagrancia Isaías “N”, de 37 años; Rafael “N”; Martín Arturo “N” y Luis Antonio “N”. La causa inmediata de su detención fue el hallazgo de 10 envoltorios con cocaína dentro del inmueble, lo que configuró el delito contra la salud.

Durante el operativo fueron arrestados en flagrancia Isaías “N”, de 37 años; Rafael “N”; Martín Arturo “N” y Luis Antonio “N”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de los narcóticos, las autoridades aseguraron un revólver Taurus calibre .357, una carabina calibre .22, un rifle de postas y tres cartuchos calibre .32. También fueron decomisados 10 teléfonos celulares y diversa documentación, todos integrados a las carpetas de investigación correspondientes.

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Investigación abierta por más delitos

La FGJES informó que mantiene abiertas las líneas de investigación para establecer la posible participación de los cuatro detenidos en otros hechos delictivos, más allá de los cargos por los que fueron arrestados en flagrancia.

Las autoridades también trabajan para identificar a más personas que pudieran haber sido víctimas del esquema de préstamos ilegales.

Postura de la Fiscalía de Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora señaló que “actuará con firmeza contra estructuras que utilicen amenazas, violencia, armas o mecanismos de endeudamiento ilegal para afectar la libertad, seguridad y patrimonio de las personas”.

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El cateo en la colonia Sal Si Puedes representa, según la dependencia, un resultado directo de la articulación entre distintas corporaciones de seguridad y la respuesta institucional a denuncias ciudadanas que exponen este tipo de operaciones delictivas.