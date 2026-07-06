EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy lunes 6 de julio en CDMX

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La agenda de movilizaciones sociales en la Ciudad de México contempla diversas concentraciones, plantones y actividades culturales en diferentes alcaldías. (X@OVIALCDMX)

Este 6 de julio de 2026, la agenda de movilizaciones sociales en la Ciudad de México contempla diversas concentraciones, plantones y actividades culturales en diferentes alcaldías.

Entre las principales concentraciones, trabajadoras sexuales unidas e independientes realizan una jornada de atención médica humanitaria en la Secretaría de Gobernación, ubicada en Abraham González No. 48, alcaldía Cuauhtémoc. El objetivo es ofrecer servicios de salud gratuitos y dignos, con el respaldo de organizaciones como Médicos Sin Fronteras y la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina. La asistencia prevista es de 50 personas.

Otra movilización relevante la encabezan familiares de presos de Hidalgo, Nayarit y Guerrero, quienes exigen justicia frente a las oficinas alternas de la Secretaría de Gobierno en la colonia Obrera. Se espera la participación de unas 30 personas. Además, el Colectivo Tadeo solicita la revisión de una carpeta de investigación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con presencia de 10 personas.

En el rubro de plantones, destaca la permanencia de colectivos como el Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano A.C., que solicita transparencia en el manejo de animales rescatados, y grupos como Petroleros y Mexicanos del Sureste, quienes exigen justicia laboral en el Zócalo capitalino. También continúan los plantones de familias desalojadas y afectados por desalojos recientes en predios de la colonia Roma y el Centro Histórico.

Se mantienen acciones de resistencia de organizaciones como Frente Oriente, que demanda la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y del Frente Internacional Obradorista, que solicita juicio político contra ex presidentes y el fin de la corrupción.

A la par, la agenda incluye eventos culturales y de esparcimiento, como el festival “México Aquí” en el Zócalo, el FIFA Fan Festival en distintas sedes y la filmación de documentales en espacios emblemáticos de la ciudad. También se reportan actividades religiosas de gran aforo, como la fiesta patronal en Santo Tomás Ajusco, Tlalpan.

La movilización social en la Ciudad de México refleja demandas por justicia, derechos laborales, acceso a la salud, procesos judiciales con perspectiva de género, vivienda y transparencia, así como acciones en apoyo a comunidades indígenas y víctimas de desalojos. Las actividades se concentran mayoritariamente en la alcaldía Cuauhtémoc, con participación de colectivos, organizaciones sociales y familiares de personas afectadas por diversas problemáticas.

13:21 hsHoy

El tramo comprendido entre Avenida Chapultepec y Avenida Cuauhtémoc permanece bajo el operativo BuenAvance.

El tramo comprendido entre Avenida Chapultepec y Avenida Cuauhtémoc permanece bajo el operativo BuenAvance (X@OVIALCDMX)
El tramo comprendido entre Avenida Chapultepec y Avenida Cuauhtémoc permanece bajo el operativo BuenAvance (X@OVIALCDMX)

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