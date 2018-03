No hay datos sobre lesiones y muertes entre pasajeros no atados en autos alquilados, pero en 2015, tres muertes hicieron que el tema fuera más prominente. El corresponsal de CBS, Bob Simon, murió después de que el sedán conducido por un chófer en el que viajaba se estrellara. Simon, que iba en el asiento trasero, no llevaba cinturón. Ese mismo año, el ganador del Premio Nobel de economía, John Nash, y su esposa, Alicia, no llevaban el cinturón en el asiento trasero de un taxi cuando el vehículo se estrelló en la autopista New Jersey Turnpike. Ambos murieron.