¿Cómo es que aún sigues soltero? Incluso cuando se entiende como un cumplido, esta pregunta retórica es probable que suene como un insulto. Ya es suficientemente malo cuando un amigo o un pariente bien intencionado lo dice, y peor aún cuando es el primer mensaje que alguien envía en una aplicación de citas (me pasó a mí hace unas semanas. Y, no, después de esa apertura, no me sentí obligada a escribir de nuevo).