1- Comienza donde estás, no donde crees que deberías estar. Si eres nuevo en el yoga, prueba una clase para principiantes, incluso si estás en forma y activo, porque el yoga no se trata solo de lo que haces, sino de cómo lo haces. A diferencia del ejercicio occidental, el enfoque yóguico es equilibrar el esfuerzo con la relajación, lo que puede ser sorprendentemente difícil para muchas personas acostumbradas al énfasis de nuestra cultura en esforzarse, competir y estar "en ello para ganar". De hecho, aprender a no forzarse, apresurarse o ser ambicioso para verse de cierta manera puede ser una de las partes más desafiantes (y terapéuticas) de la práctica. Tómate el tiempo para aprender cómo pasar a una postura en un punto en el que te sientas desafiado pero no forzado.