"Es una situación muy incómoda, pero hay que encontrar un nuevo médico y es una carrera de ratas", comenta uno de los pacientes de Konopka, Stanley Wright, a The Associated Press. Él acudió a la consulta de la doctora por un dolor de espalda crónico. "El médico que tenía antes me estaba medicando en exceso, y ella me daba muchas hierbas. Desde entonces estaba mucho mejor pero, ahora, he vuelto a empeorar. No sé qué hacer", se lamentaba.