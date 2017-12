Sacó su teléfono y leyó las 12 características de la adicción al sexo y al amor, que iban desde el miedo al abandono hasta el miedo al compromiso. Estaba bastante seguro de que no tenía ninguna de esas características, pero algunas me hicieron pensar. Claro que no me importaría involucrarme sexualmente o emocionalmente a otras personas sin conocerlas pero ¿qué no tenían los 20 y tantos con un perfil de Tinder? ¿Quién de nosotros no se había sentido a veces un tanto vacío al estar solo?