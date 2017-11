Hace poco, HBO investigó un ciberataque en sus propios sistemas, cuando un episodio de Game of Thrones inédito apareció en línea tras una violación relacionada con un suscriptor de televisión de pago en la India. En abril, cuando 10 episodios de Orange is the New Black (Netflix) se filtraron, la compañía investigó el incidente y rastreó los pasos hasta llegar a un contratista.