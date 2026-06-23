Prosperidad Social inició el sexto ciclo de pagos de Jóvenes en Paz: hasta un millón mensual por cumplimiento total de compromisos

Prosperidad Social transferirá recursos a 3.258 jóvenes que cumplieron compromisos, con una inversión superior a 3.701 millones de pesos - crédito Prosperidad Social

A partir del 24 de junio, Prosperidad Social inicia el pago del sexto ciclo de transferencias monetarias del programa Jóvenes en Paz, beneficiando a 3.258 jóvenes que cumplieron los compromisos del programa, con una inversión superior a 3.701 millones de pesos, según informó la entidad.

La entrega de estos recursos responde al objetivo de fortalecer los procesos de inclusión social, formación y construcción de proyectos de vida para los jóvenes participantes. Prosperidad Social invitó a quienes forman parte del programa a mantenerse informados exclusivamente a través de los canales oficiales, donde se publicarán las fechas exactas, modalidades de pago y demás orientaciones relevantes.

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El programa Jóvenes en Paz es una apuesta del Gobierno nacional, liderada por Prosperidad Social, para promover la participación de los jóvenes en la transformación social y la mejora de sus condiciones de vida. La iniciativa ofrece una ruta integral de atención, orientada a romper ciclos de violencia en comunidades vulnerables, favorecer la desvinculación de dinámicas criminales y facilitar el acceso a oportunidades educativas, laborales y sociales.

El programa Jóvenes en Paz busca fortalecer la inclusión social, la formación y los proyectos de vida de jóvenes en contextos de violencia y vulnerabilidad - crédito Ministerio de la Igualdad

Cuánto reciben los beneficiarios de Jóvenes en Paz

Prosperidad Social otorga una transferencia monetaria condicionada de hasta $1.000.000 de pesos mensuales a jóvenes de 14 a 28 años que viven en contextos de violencia, criminalidad y alta vulnerabilidad social. El monto máximo de la transferencia se entrega únicamente cuando el beneficiario cumple el 100% de las actividades y compromisos definidos por el programa, los cuales incluyen la asistencia regular a espacios educativos, participación en procesos de formación y trabajo comunitario.

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Si el cumplimiento registrado es menor, el valor mensual disminuye de manera proporcional: quienes cumplen entre el 90% y el 99,9% reciben $900.000, entre el 80% y el 89,9% reciben $800.000, y así sucesivamente, en función de la dedicación y permanencia en el proceso.

Transferencias complementarias: Renta Ciudadana y Devolución de IVA

En paralelo, Prosperidad Social adelanta la segunda fase de transferencias de Renta Ciudadana y Devolución de IVA entre el 22 de junio y el 6 de julio, luego de la suspensión temporal por las elecciones presidenciales. La entidad destinará 328.738 millones de pesos para beneficiar a 771.554 hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, alcanzando 1.103 municipios y áreas no municipalizadas en todo el país.

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Renta Ciudadana y Devolución de IVA destinarán 328.738 millones de pesos para 771.554 hogares en pobreza y pobreza extrema en 1.103 municipios y áreas no municipalizadas - crédito Prosperidad Social

Este ciclo integra procesos de focalización, actualización y verificación, asegurando la correcta asignación de los recursos públicos conforme a la normativa vigente. La medida permite brindar una nueva oportunidad a los hogares beneficiarios para acreditar el cumplimiento de los compromisos asociados a Renta Ciudadana. Prosperidad Social recordó que las transferencias monetarias no son acumulables y su entrega está sujeta a los procedimientos operativos y financieros definidos.

La modalidad de giro será la única habilitada para todos los hogares beneficiarios. La cobertura está garantizada en todo el territorio nacional a través de la unión temporal conformada por SuRed y SuperGiros, operadores con más de 31.000 puntos de atención en zonas urbanas y rurales.

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Colombia Mayor: protección económica para personas mayores

Hasta el 24 de junio se completará el proceso de entrega de incentivos del programa Colombia Mayor, dirigido a personas mayores en condición de vulnerabilidad. Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social, destacó que “estos recursos representan un apoyo importante para el bienestar, la alimentación y la atención de necesidades básicas de millones de personas mayores, especialmente para quienes no cuentan con una pensión”.

Colombia Mayor completará entre el 22 y el 24 de junio la entrega de incentivos a personas mayores vulnerables, tras alcanzar una efectividad nacional del 94% - crédito Prosperidad Social

En la cuarta jornada de transferencias, Colombia Mayor alcanzó una efectividad del 94% a nivel nacional, con la entrega de más de 646.139 millones de pesos para la protección económica de cerca de 3 millones de adultos mayores en todo el país. El programa demostró así su capacidad operativa para llegar oportunamente a sus beneficiarios.

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Finalmente, la entidad recomendó a todos los beneficiarios de sus programas mantener actualizados sus datos de contacto para recibir información oportuna sobre los ciclos de transferencias, y acudir únicamente a los puntos autorizados por los operadores para reclamar los incentivos.