En mi segundo día de viaje encontré una librería dirigida por un grupo de estadounidenses y británicos que me hizo cambiar de opinión sobre los viajes románticos. Bajé las escaleras hacia un espacio subterráneo, con libros por todos lados, incluso en las grietas, como si fueran mensajes ocultos en el Muro de las Lamentaciones. En la caja registradora me topé con un hombre barbudo. Le sonreí. No sabía si él estaba soltero, pero sabía que se parecía al tipo de chico que me gustaba.