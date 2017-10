¿Viniste al bar para tomar un trago de Fernet y una lata de High Life? Entonces preguntar a los camareros lo que les gusta no ayuda. El trabajo de cualquier bar con una buena reputación es hacer una bebida con tus preferencias no con la de ellos. La mayoría te responderá algo por el estilo de "¿Qué te gusta beber?". Eso les ayudará a pensar en algo: "Me gusta el tequila" o "algo tropical". Si hay algún cóctel que no te gusta díselo de antemano, así no se alarga el debate.